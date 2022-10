Caos fuori dal GF Vip 7 con Nikita Pelizon protagonista senza saperlo. La madre infatti ha deciso di pubblicare diversi post, che hanno lasciato di stucco i telespettatori. Affermazioni sicuramente poco piacevoli nei confronti della concorrente del reality show di Alfonso Signorini, che sono state condivise dal sito Isa e Chia e poi rilanciate anche da Biccy. Tutto questo è successo in seguito alle dichiarazioni, fatte dalla ragazza, la quale ha confessato di essere stata mandata via di casa dai genitori, che sono testimoni di Geova.

Queste le parole al GF Vip 7 di Nikita Pelizon, che hanno riguardato anche la madre e il padre: “A 18 venni cacciata di casa e dopo due mesi mi cacciarono nuovamente. Poi subito iniziai a convivere. Però il mio passato non è stato facile. Amavo la ginnastica artistica, ma i miei genitori non me lo lasciavano fare. Dicevano che non era giusto, nonostante le insegnanti lo volevano tantissimo. I miei me lo impedivano per un discorso di credi. Loro fanno parte di una comunità religiosa dove non puoi metterti in competizione”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon attaccata dalla madre sui social

Sempre al GF Vip 7 Nikita Pelizon aveva aggiunto sulla madre: “Lei non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”. E ora la donna ha deciso di reagire su Facebook.

La mamma di Nikita Pelizon ha polemizzato con la figlia, scrivendo: “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini)”, “Non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle”, “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”, “Siamo tutti buoni o cattivi…Dipende solo da chi racconta la favola”. Staremo a vedere se vorranno informare la gieffina di questa novità. Ricordiamo comunque che Nikita aveva detto di aver perdonato sia la madre che il padre.

I GENITORI DI NIKITA..NON HO PAROLE, CHE VI HA FATTO STA RAGAZZA? #GfVip pic.twitter.com/p9AD4WH9wY — Gilda the queen 👑 (@tznumber_one_) October 24, 2022

Un’utente che ha postato i post della madre e del padre di Nikita Pelizon ha scritto: “I genitori di Nikita… Non ho parole, che vi ha fatto ‘sta ragazza?”. Anche se un’altra persona ha lasciato aperta la porta ad un’altra verità: “Bisogna considerare che noi abbiamo sentito solo una campana. E queste storie hanno sempre una doppia faccia della medaglia”.