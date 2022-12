GF Vip 7, Riccardo Fogli è stato eliminato a tempo di record dal programma: colpa di una bestemmia. Immediata la reazione del pubblico che accusa la produzione di usare due pesi e due misure come, per altro, successo nel caso di Ginevra Lamborghini. A sparare a zero contro la sorella di Elettra era stato, tra gli altri, anche Stefano Bettarini ancora con il dente avvelenato per una squalifica patita nel corso di una delle precedenti edizioni. Durissimo era stato il suo post sui social.



“Mi auguro davvero che la rete possa prendere i dovuti provvedimenti verso una persona (Alfonso Signorini ndr), un programma, che intrattiene qualche milione di telespettatori, sperando questa dia (a differenza sua)il buon esempio. Io non mi chiamo Lamborghini, io non creo dinamiche con Antonino a favore di share e come me tutti gli amici di una Nazione che si chiama Italia e per la quale vado fiero, io e noi, prima delle sue decisioni”.

GF Vip 7, il pubblico chiede la squalifica di Luca Salatino: “Ha bestemmiato”



“Fa comodo così “vincere” (se così si può dire) facile a discapito di chi il bullismo e la violenza le hanno subite veramente? Ribadisco, questo un ulteriore schiaffo a favore del bullismo e della violenza e di chi li ha subiti. Persone alle quali sono davvero vicino. Con questo, invito tutti, come me, a non guardare più un programma simile”.



Ora nel turbinio è finito Luca Salatino. Dopo la polemica scoppiata su Riccardo Fogli gli utenti di Twitter hanno riportato all’attenzione del pubblico un altro episodio avvenuto a ottobre – ma passato inosservato – con protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne. Nel video già diventato virale sul web, il romano si lascia scappare un’espressione che sembra essere proprio una bestemmia.



A sottolineare la parolaccia, scrive il Giornale, è lo stesso Charlie che, udita l’imprecazione, lo mette in guardia: “Stai calmo sennò ti scappano anche parole…”. E ora il popolo dei social chiede a gran voce che l’ex tronista di Uomini e donne segua Fogli fuori dalla Casa. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti?