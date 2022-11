GF Vip 7, sale la tensione quando manca poco alla diretta: Luca Salatino è stato smascherato da un concorrente. Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne è stato contestato per il suo atteggiamento: troppo spesso in lacrime per la fidanzata Soraia Allam al punto che molti lo hanno invitato a lasciare la Casa. Soraia che, in puntata, aveva detto: “Hai sentito quello che ti ho scritto, sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni. Ti salutano tutti. Non vogliamo più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, lo sai. Siamo invincibili”.



Parole che non era bastate a tranquillizzare Luca, che poche ore fa ha avuto un confronto con George venuto a conoscenze non solo delle battute sul suo conto ma anche delle risate che l’ex UeD si sarebbe fatto alle sue spalle. Nello specifico lo aveva definito un personaggio ‘imbalsamato’ perché timido e poco propenso al dialogo.

GF Vip 7, George Ciupilan smaschera Luca Salatino



Parole che avevano fatto immediatamente sobbalzare i fan che dopo il confronto di oggi si schierano apertamente con George. Scrive un’utente sulla pagina ufficiale del programma: “Ma Luca che doppia faccia mamma mia!! George è di un intelligenza superiore si è accorto dei tuoi atteggiamenti ed è venuto a parlarti xche’ ti considera un amico!! Quando frignavi ogni giorno lui era sempre li a darti una parola di conforto e sostenerti”.



E ancora: “Non hai nemmeno avuto le palle di dirgli ke lo hai nominato e ti sei allontanato da lui (lasciamo perdere poi come lo deridete). Forza George tutta la vita!”. Parole che si fanno più pesanti con gli altri commenti: “Ma io è da mo che ho capito Luca. La gente è convinta di vedere il paladino della giustizia il ragazzo della porta accanto!?”.



“Ma già io avevo capito dalle parole offensive che ha rivolto verso il giornalista qui siamo tutti uguali e bla bla bla con un tono incattivito a estremi livelli, intanto carissimo Luca di umiltà tu non conosci esistenza, seconda cosa non ti puoi paragonare ad una persona che ha una certa esperienza lavorativa 3 porta rispetto alle persone più grandi. … quindi mi aspetto di tutto da lui…. qui sei venuto fuori finalmente falso che sei”.