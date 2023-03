Al GF Vip 7 si sta parlando con una certa insistenza di Luca Onestini e Ivana Mrazova, soprattutto ora che lei ha abbandonato la casa più spiata d’Italia su decisione della produzione. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. Tra i due c’è stato sicuramente un riavvicinamento grazie al programma di Alfonso Signorini e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma e un nuovo inizio per la coppia.

Proprio nelle scorse ore al GF Vip 7, Luca Onestini si è sbilanciato un po’ di più su Ivana Mrazova e si sono intuite le sue volontà sul rapporto con la ragazza. Tra l’altro, tra i due è scattato un bacio prima che lei uscisse dalla porta rossa e questo ha entusiasmato il pubblico. Adesso il vippone ha voluto dire la sua durante un’importante conversazione con il coinquilino Daniele Dal Moro, che ha ascoltato attentamente le parole che uscivano dalla bocca dell’ex partner di Soleil Sorge.

GF Vip 7, Luca Onestini parla di Ivana Mrazova

A riferire tutto sono stati i colleghi di Isa e Chia, che sono riusciti a captare per intero il discorso al GF Vip 7 di Luca Onestini, che aveva come tema predominante Ivana Mrazova. I due sin dall’inizio sono parsi felici di essersi rivisti, ma da qui a dire che sono nuovamente fidanzata ce ne passa. Anche perché bisognerà capire cosa succederà, una volta che ritorneranno alla vita quotidiana. Ma sicuramente le affermazioni di lui sono significative: “Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo, adesso stavamo bene e basta”.

Poi Onestini ha proseguito, parlando con Dal Moro: “Non è che siamo stati lì a parlare, quello che deve essere sarà e deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare, infatti mi sono meravigliato perché non è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così. Sembrava non fosse passata neanche una settimana, invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo e mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato“.

infine, Onestini ha dichiarato sempre secondo quanto rivelato da Isa e Chia: “Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei e forse neanche lei con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda“. La porta di Luca non è affatto chiusa, anzi, si è potuta notare tutta la sua volontà di provare a riallacciare la relazione.