GF Vip 7, i fan sono sicuri: Luca Onestini si sta innamorando. Gli indizi, a detta di molti, non sembrano mancare. Nelle scorse settimane l’ex Uomini e Donne ha fatto parlare non poco di sé. Per il suo rapporto con Nikita, e con quello con il resto degli inquilini della casa una parte delle quale non sembra credere alla sue parole. Chi crede a Luca è Ivana Mrazova: l’ex con la quale è rimasta un affetto profondissimo.



Racconta Luca: ““Adesso rivedo quella luce che ha lei. Non potete capire la mia gioia nel vederla stare così. Adesso è lei 100%, è una gioia. La vedo a suo agio. Sta bene e sono super felice. Poi è buona. Lei è così bella ma secondo me non se ne rende neanche conto. Non l’ho mai sentita parlare male di una persona, invidiare… mai. Nel nostro lavoro è impossibile, invece lei mai”.

GF Vip 7, Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più vicini



“Ci siamo lasciati da un anno e mezzo. A me l’unica cosa che importava è che lei stesse bene. Se tornerei con lei? In realtà non so se possiamo perché noi due siamo stati male, non so se possiamo fare una roba del genere…le cose che dicono lasciano il tempo che trovano, la verità è che io le voglio un bene esagerato. Lei è venuta qua e mi ha parlato”.



Quella che sembra una dichiarazione in piena regola. Tanti i commenti arrivati sui social: “Indipendentemente se Luca e Ivana ritorneranno insieme sono davvero Belli trasmettono Amore puro e Vero. Sinceramente Luca non ha bisogno che qualcuno entri per ripulire la sua immagine perché è sempre spontaneo e vero”.



Tanti che sognano c’è anche chi li smonta: “Non lo so ma vedo Ivana molto fredda non vedo che lei ha interesse di tornare con Luca penso che è venuta lì perché il grande fratello pagato sicuro. Non è che lei è impegnata fuori è da un bello po che non più con Luca di sicuro ha trovato un altro una bella donna suo fisico non mi piace per niente strana ma hai un bellissimo viso anche molto simpatica”.