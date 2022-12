Non si sono ancora calmate le voci dopo il rientro, per appena una settimana, al GF Vip 7 che Ginevra Lamborghini ha trovato il modo di fare parlare di sé. Nelle ore scorse ha avuto un incontro chiarificatore con Oriana Marzoli sul caso Antonino. Parole che, da una parte e dall’altra, non sono piaciute ai telespettatori che hanno sparato a zero. Scrive un’utente: ““Ma ragazzi ma che gioco è? Lei sembra di capire che sia entrata per Antonino e poi??!!”.



“Non dico che si devono scannare però neanche così Boh vai a capire! Ginevra non mi piace dall’inizio! Impostata troppo! Senza la sorella e Antonino di lei si parlerebbe ben poco!”. E ancora: “Ginevra, anche meno. Signorini ti ha messa lì non x fare la paciera ma x mettere zizzania fra queste due verso Antonino e tu non hai capito il senso. Mi hai delusa anche Antonella che non l’avete capita nessuno e Anche tu che la stai attaccando con queste. Non avete capito che il pubblico è dalla parte di chi è più debole”.

GF Vip 7, Ginevra: “Non posso permettermi una Lamborghini”



“Quando farete uscire GInevra sarà sempre tardi. È entrata non per Antonino, ma per sé stessa. L’ha solo usato perché era l’unico modo per poter ritirare. Io domani la farei ritornare dal suo fidanzato”. Il fiume di commenti non si esaurisce qui. Poche ore fa, mentre si trovava nella zona trucco Ginevra ha spiegato a Sarah un retroscena.



Il motivo per il quale non possiede una Lamborghini, parole in cui molti hanno letto un’accusa all’azienda di famiglia. “Quando io ho detto quella cosa a io non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d’ora”.



Anche Altobello si è trovata a dare ragione all’erediera lasciando intendere che stesse ben capendo il suo discorso sui costi. Certo è che sentire una Lamborghini parlare così delle auto prodotte dall’azienda di famiglia non è proprio un ottimo biglietto da visita. Proprio nei giorni scorsi Ginevra aveva raccontato di come i suoi rapporti con Elettra siano migliorati. Chissà cosa succederà ora.