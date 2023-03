GF Vip 7, Giaele De Donà avverte Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro. È successo dopo che l’aspirante coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne e dalla modella venezuelana è stata protagonista di un nuovo scontro nella Casa. Tutto è successo durante una partita di biliardo quando Oriana ha accusato Daniele di essere uno sbruffone e pronta è arrivata la replica: Ma cosa devo fare? Mamma mia che pae Oriana, non giocare più…se questo è un problema. Che pa Oriana posso dire? È già la seconda volta oggi che mi rompi le pa**e, alla terza ti mando a quel paese te lo dico. Già prima hai rischiato”.



Parole che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente indispettito Giaele De Donà e non solo, anche il pubblico davanti alla scena ha voluto dire la sua: “Secondo ne il problema è di Daniele…si avvicina solo quando sa che c è la puntata dopo di ché torna ad essere se stesso arrogante ,cafone ecc ..aveva ragione Martina”.

Leggi anche: “Senti, io mi devo liberare”. GF Vip, Micol Incorvaia e Tavassi: le sue parole terrorizzano i fan





GF Vip 7, Giaele De Donà avverte Oriana Marzoli su Daniele



E ancora: “Premettendo che Oriana ha mille difetti, che sono sotto gli occhi di tutti da mesi (perché lei è sempre stata così, sin dall’inizio, piaccia o meno), però qui la situazione mi sembra surreale.

Lei deve sempre e comunque capirlo e giustificarlo quando è stanco, quando è nervoso, quando è distaccato, quando è aggressivo, quando è freddo”.



“Se, però, lei osa dire “a” invece di “A”, allora lui può tranquillamente permettersi di darle addosso senza pensarci su mezzo secondo, senza manco darle il tempo di poter replicare. Mi sembra equo e giusto”. Ad avvertire Oriana Marzoli ed a metterla in guardia dai comportamenti che sta avendo Daniele Dal Moro dentro la Casa del GF Vip 7 è Giaele De Donà che dispensa anche un consiglio alla modella.



Spiega Giaele: “Quando uno ti piace tu tendi a premere l’acceleratore, l’ho capito. Non è sbagliato, è il tuo modo di vivere le relazioni. Tendi ad andare veloce, lui invece tende ad andare col freno a mano. Capisci? Tu vai a mille, lui a dieci e quindi non vi trovate. Tu vuoi le cose subito, lui è invece là che deve capire, deve vedere. È l’uomo che ti deve desiderare, lascia fare a lui”.