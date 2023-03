Serata del 9 marzo non facile per Edoardo Tavassi, infatti durante la puntata del GF Vip 7 ha subito un’ammonizione per i suoi atteggiamenti avuti nei giorni precedenti. E Alfonso Signorini ha letto davanti a tutti il provvedimento nei confronti del fratello di Guendalina: “Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge e non sempre avete il controllo delle vostre azioni. Ad un certo punto hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra”.

E alla fine Edoardo Tavassi è stato costretto ad accettare la decisione del GF Vip 7: “Ora è arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello, non è ammissibile e non può più essere tollerato un comportamento del genere. Per questo motivo sei ammonito“. Ora Novella 2000, dopo aver ricordato questa fase della puntata, ha rivelato un nuovo fatto che ha avuto come protagonista il vippone. Il suo comportamento nel reality in vista dell’imminente arrivo della finale sembra essere variato.

Edoardo Tavassi, cosa ha fatto al GF Vip 7 dopo l’ammonizione

Adesso è stato possibile osservare un video inequivocabile, che ha avuto Edoardo Tavassi come protagonista. Il pubblico del GF Vip 7 ha notato un cambiamento improvviso nel gieffino, che non ha più nessuna intenzione di commettere altre ingenuità che rischierebbero di pregiudicare la sua avventura. Infatti, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, è proprio lui uno dei concorrenti più a rischio dato che al prossimo atteggiamento errato Signorini non potrà che cacciarlo via.

Al termine dell’appuntamento in diretta, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno dato vita ad una nuova partita di biliardo ma stavolta lui quando ha finito il suo turno non ha ovviamente lanciato la stecca. Anzi, l’ha depositata in maniera molto lenta e delicata e le ha anche fatto una carezza per scherzarci su. A quel punto Luca Onestini si è messo a ridere, dopo essersi accorto della scena. Molto divertito anche il pubblico, quindi lui ha deciso di cambiare registro e puntare tutto sulla sua straordinaria simpatia.

EdoT a fine partita prima: lanciando stecche.

EdoT a fine partita ora: pacchettine delicate.

E i telespettatori su Twitter hanno reagito in questo modo: “Forza Dodino”, “Iconico”, “Oddio, morta”. Eppure c’è chi non sia certa che questo cambiamento di Tavassi sia definitivo: “Quanto è stupido, ma sono sicura che ci ricaschi così potrai andare fuori dalle pa***”.