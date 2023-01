Poche ore alla nuova puntata del GF Vip 7 e arrivano indiscrezioni sulla puntata: a rivelarle è Federica Panicucci; indiscrezioni particolarmente gustose visto che toccano due dei personaggi più discussi: Luca Onestini e Edoardo Tavassi. Nei giorni scorsi Luca è stato al centro di una lite con Antonino Spinalbese a causa di Nikita. Un atteggiamento che Antonino ha definito: spocchioso e che sta avendo delle ripercussioni sul gradimento dell’ex Uomini e Donne.



Scrive un’utente: “Manipolatore seriale bugiardo falso! Vuoi solo che lei ti dica quello che vuoi tu! Vuoi solo uscirne pulito! Stessa cosa hai fatto con Cristina in Spagna! Stessi gesti! Stessi atteggiamenti! Stessa manipolazione! Sei tu che devi chiedere scusa a lei per averla incolpata di aver picchiato Sara e di aver fatto scottare appositamente Oriana! Diffamazioni gravi da querela! Sei tu che devi chiedere scusa per averla chiamata pezzo di merda parassita umano e tutte le cattiverie e bugie che hai inventato per screditarla!”.

GF Vip 7, sorprese per Luca Onestini e Edoardo Tavassi: cosa li aspetta



E ancora: “Sei un bugiardo patologico pericoloso! Rancoroso e cattivo. Usi violenza verbale per nn fare parlare! Alzi la voce e fissi negli occhi per intimorire! Conosco molto bene questi atteggiamenti e so a cosa possono portare! Donne state lontane da questi uomini !!!!”. Meno problematica la posizione di Edoardo Tavassi che, con il passare delle settimane, è diventato uno dei favori del pubblico.



“E l’unico per cui vale la pena vedere qsto circo! Xké nn trovo altro senso per me potrebbe anche chiedere i battenti senza! E cercate di riparagli quel van..Sarebbe anche ora”, scrive un utente sulla pagina social del programma. Per entrambi ci saranno sorprese. “Una lettera toccante per Edoardo Tavassi”, ha anticipato Federica Panicucci parlando della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo lunedì 23 gennaio su Canale 5. Mentre per Luca un incontro a sorpresa.



La puntata di stasera sarà particolarmente interessante, tra chi rischia di uscire c’è Nikita. “Nikita ha una intelligenza fuori dal comune. Ha dato un grande insegnamento a tutti quanti sul saper perdonare. Lei va oltre. Si chiama maturità. L’intelligenza fa paura e quindi si preferiscono le urla e gli starnazzi. La murgia su Nikita: è stata brava, un grande insegnamento per noi tutti. Giaele: per me un messaggio di tregua, per abbassare le armi”.