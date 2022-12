Incredibile rivelazione al GF Vip 7, infatti si è saputo che due concorrenti sono stati insieme in bagno nonostante non sia permesso. A raccontare tutto è stato uno dei due diretti interessati, che ha confessato spontaneamente tutto. E gli altri che lo stavano ascoltando sono rimasti decisamente sorpresi. Ovviamente il video relativo alle sue affermazioni bomba è diventato virale in pochissime ore e ora non resta che capire come procederà la produzione, se richiamerà i due vipponi dopo ciò che hanno fatto.

Al momento l’unica certezza è che nella casa del GF Vip 7 due concorrenti pare si siano recati insieme all’interno del bagno, facendo qualcosa di non consentito. E in queste ore c’è stato spazio anche per le lacrime di Nikita Pelizon, tristissima per il rifiuto ricevuto da Luca Onestini: “Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro. A me dispiace. Perché a me diceva che dovevo dargli sempre la buonanotte”.

GF Vip 7, due concorrenti vanno insieme in bagno: chi sono

Nel corso di una chiacchierata avuta con Luca Onestini e Nikita Pelizon, un coinquilino ha fatto la scottante rivelazione al GF Vip 7. Due concorrenti hanno deciso di andare insieme in bagno, violando le regole della casa: “Una volta ho fatto la pipì con lei. Non si può in due in bagno? Perché non si può? Io mi stavo facendo la pipì sotto, lei altrettanto, e le ho detto di andare a farla insieme. Lei l’ha fatta nel bidet e io nel bagno, che scena. Io in piedi e lei seduta”. E gli utenti sono rimasti a bocca spalancata.

Ad aver confidato tutto ad Onestini e Pelizon è stato Luciano Punzo, che dunque si sarebbe recato in bagno in compagnia di Sarah Altobello per espletare i bisogni fisiologici rispettivi. Chi ha postato il filmato ha commentato: “Punzo e Sarah che vanno nel bagno assieme come 2 bff, lei la fa nel bidet e lui nel water”. E un’utente ha reagito così: “Dobbiamo salvare Punzo perché è troppo divertente”. Quindi, i telespettatori hanno sorriso immaginando quella scena che si è registrata nella casa.

Punzo e Sarah che vanno al bagno assieme come 2 bff lei la fa nel bidet lui nel water 🙈 #gfvip pic.twitter.com/8YbEyLBLSW — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 2, 2022

Essendo passato del tempo dall’episodio, difficilmente saranno assunti provvedimenti nei confronti di Luciano Punzo e Sarah Altobello, anche se Alfonso Signorini potrebbe certamente chiedere maggiori informazioni ai due protagonisti, con lei che non sa ancora di questa confessione del coinquilino.