GF Vip 7 senza pace, Elenoire Ferruzzi sempre più fuori di sé: diretta sospesa per dieci minuti. Qualcosa che raramente si è visto nella pluriennale storia del programma ed il motivo è facilmente intuibile. Elenoire sembra sempre meno gestibile: nelle ore scorse si è scagliata contro Nikita insultandola pesantemente: “Se tu mi pesti la coda e fai la cosa di mettere gli occhi sulla persona a cui li ho messi io, ti rovino e basta ragazzi. Perché ci prova e punto. Ma andasse a rifarsi quel naso che sembra Pippo Franco!”. Dalla lingua dei Elenoire non si era salvata neanche l’ex Uomini e Donne Daniele Dal Moro.



Come era successo con Luca Salatino Elenoire era convinta che Daniele avesse un debole per lei. Un’idea infondata davanti alla realtà della quale Elenoire è sbottata lamentandosi con Edoardo Donnamaria. “Ma secondo te io sono una pazza che si inventa le cose?! No vabbè da come parli nessun uomo può essere interessato a me allora. Se io ti dico che ho visto determinati atteggiamenti è vero. No no ho travisato nulla!”.

Leggi anche: Elenoire supera il limite con Nikita. L’orrore nel confessionale del GF Vip 7





GF Vip 7, diretta sospesa per dieci minuti: occhi su Elenoire Ferruzzi



E ancora: “No, non è proprio così, le cose si fanno in due e non da soli. Io mica mi innamoro di tutti gli uomini qui dentro. Mica mi sono invaghita di te o di George o di Antonino. Ci sarà un motivo se lo penso di lui?! Ma che sono na pazza? Ma quali sensazioni che ho io? E allora basta sono una scema, sono pazza e che mi fisso”.



Elenoire era stata poi richiamata in confessionale e si erano sentite distintamente delle urla. Anche su Mediaset Extra si sono sentite le grida di Elenoire, ma le poche parole comprensibili sono state: “Io no e allora ho travisato, ma vaffanc**o!”. Da quello che si presuppone, gli autori in confessionale hanno cercato di far ragionare Elenoire e farle capire che Daniele la vede solo come un’amica.



Proprio alle lamentele di Elenoire sembra legata l’interruzione nella diretta che va in onda su Mediaset Extr di questa mattina. Per circa dieci minuti, infatti, sul canale 55 del digitale terrestre sono state proposte le immagini di ieri sera 25 ottobre. I fan pensano che gli autori siano in difficoltà perché Elenoire è intenzionata a lasciare il gioco: la concorrente ha preparato le valigie e minaccia di ritirarsi da un momento all’altro.

“Vieni nel mio letto”. GF Vip 7, strane cose nella notte: lei parla e inguaia il bello di casa