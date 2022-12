“L’ha tradito con lei…”. GF Vip 7, Davide Donadei: spunta una terza persona dal nome pesante

Fuori dal GF Vip 7 è arrivata una notizia bomba su Davide Donadei, che avrebbe tradito Chiara Rabbi con una ragazza ben conosciuta dal pubblico. Di questa donna si era parlato anche tempo fa, ma il retroscena che sta emergendo in queste ore è decisamente differente rispetto alla verità che tutti conoscevano almeno fino ad oggi. A svelare l’arcano ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, che una volta per tutte ha voluto fare chiarezza su quanto avrebbe fatto l’attuale concorrente del reality show.

Lui è al GF Vip 7, ma all’esterno della trasmissione si sta parlando di Davide Donadei tra lo sconcerto di tutti. Infatti, avrebbe tradito l’ormai ex Chiara Rabbi con una giovane che ha preso parte ad un importante programma di Canale 5. Parlando del gieffino, nelle scorse ore ha deciso di smascherare Luca Onestini: “Non mi fido di lui, dice le stesse frasi con tutti. A me non piace nessuna, mica stiamo a giocare con le bambole. Lui guarda perennemente le telecamere, non è che te ne vai sempre se vedi che si sposta”.

GF Vip 7, Davide Donadei avrebbe tradito Chiara Rabbi con una famosa

Fuori dalla casa del GF Vip 7 si è scoperto che Davide Donadei avrebbe tradito l’ex partner Chiara Rabbi. Deianira Marzano ha rotto il silenzio e ha voluto fare nome e cognome della presunta amante. Pare che questa informazione la si sapesse da tempo, ma si era preferito mantenere il riserbo. Ora che lui è entrato a far parte del programma di Alfonso Signorini è uscita fuori questa verità e dovranno necessariamente avvertirlo. Probabile che se ne possa parlare già nella prossima puntata in diretta.

Queste le parole di Marzano: “Ora è arrivato il momento di dire le cose come stanno. Davide quando era con Chiara è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto, la cosa la sapevamo tempo fa. Ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia”. La Gianfelici è un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Gianfelici, classe 2001, ha preso parte ad Amici 20 ed è una cantante. Queste erano state le sue parole ai tempi del talent: “Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima di un incidente, ero a un concorso e cantavo Destinazione paradiso. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto ‘Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare'”.