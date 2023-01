“Ridicolo!”. GF Vip, Daniele Dal Moro ci ricasca con Wilma Goich: valanga di critiche

GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Wilma Goich di nuovo protagonisti. Il loro rapporto aveva fatto discutere non poco: lei speranzosa e lui accusato dai fan del programma di tirare troppo la corda e di lasciare che lei credesse a qualcosa che non c’era. A chiudere ad ogni possibile interpretazione diversa era stato lui. “Siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo, cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anch’io ho provato poche volte non deve essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori”.

Ma poi con Micol ulteriori affermazioni molto rilevanti: “Sono molto legato a lei”. A chi, dentro la Casa, gli faceva notare la poca opportunità del suoi comportamenti spiegava: “Non credo proprio che si stia illudendo. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta, tra noi potrebbe esserci solo questo. Lei credo sia gelosa della nostra amicizia, magari pensa che possa allontanarmi”.

Leggi anche: “Facciamo una strage”. Eleonora Daniele e la figlia minacciate di morte: cosa è successo





Gf Vip 7, Daniele e Wilma nella scena cult di Ghost

“E quando siamo insieme, parliamo di tutto. So delle sue cose molto private che non sa nessuno e lo stesso lei di me. Fuori il rapporto continuerà”. La parentesi sembrava chiusa ma ecco che nella serata di ieri qualcosa è cambiato. I due infatti hanno riprodotto la scena più toccante e romantica del film Ghost, il capolavoro con Demi Moore.

Wilma e Daniele lavorano al tornio. La musica che fa da colonna sonora al film drammatico “Unchained Melody” è partita di sottofondo. La Murgia ha esclamato: “Perfetto“. Poi ha cominciato a posizionarsi per scattare al meglio la fotografia. “Pronti?”. le sue parole prima del clic della macchina fotografica. Una scena che ha destato più di qualche critica.

Scrive Novella 2000 come tantissimi i commenti dei fan che sperano che Wilma non si infatui ancora di più di Daniele Dal Moro: “Cioè ma veramente? Ma a cosa stiamo assistendo? E lei che ci crede pure con aria sognante….abbiamo raggiunto il CULMINE della ridicolaggine”. “Ridicolo!”. GF Vip, Daniele Dal Moro ci ricasca con Wilma Goich: valanga di critiche