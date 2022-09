Già caos al GF Vip 7, con una concorrente pronta a dire addio. Almeno questo è quanto è emerso in queste ore, in seguito ad alcune sue affermazioni nella Casa più spiata d’Italia. A riportare la notizia sono stati diversi utenti del social network Twitter, i quali stavano sicuramente seguendo con attenzione la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, quando avrebbero udito queste parole inequivocabili. E a quanto pare la maggioranza del pubblico non sarebbe nemmeno tanto triste per questo eventuale abbandono.

Il GF Vip 7 è iniziato da meno di una settimana, ma è già successo di tutto con polemiche, diffide e ora questa concorrente che potrebbe essere in procinto di dire addio al reality show di Alfonso Signorini. Per il conduttore si tratterebbe della prima importante defezione, anche se ovviamente potrebbe pure essere stato un semplice sfogo del momento che rientrerà prima della prossima puntata in diretta di lunedì 26 settembre. Andiamo a vedere insieme cosa hanno rivelato gli internauti.

GF Vip 7, la concorrente Sara Manfuso verso l’addio?

Questa vippona del GF Vip 7 è stata messa nel mirino della fidanzata di Luca Salatino, Soraia, mentre lei è stata protagonista di una critica nei riguardi di Ginevra Lamborghini. Ora la concorrente sarebbe prossima all’addio, almeno stando a quanto scritto dal pubblico del programma su Twitter. La gieffina comunque non è entrata nel cuore degli italiani, o almeno non di una grande fetta di loro, tenuto conto che i commenti postati sul web non fanno riferimento ad alcun dispiacere, se dovesse concretizzarsi questa possibilità.

Chi potrebbe lasciare anzitempo il GF Vip 7 è Sara Manfuso. Ecco alcuni dei tweet apparsi nelle scorse ore: “Ma perché Sara vuole abbandonare?”, “Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di me*** che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera?”, “Sara forse vuole abbandonare? Rip amica mia”, “Sara Manfuso vuole andarsene e ci farebbe un favore”. Mistero però sulle cause ufficiali di questa insoddisfazione personale. Non resta che capire cosa accadrà prossimamente.

#gfvip Sara vuole andarsene, ci farebbe un favore — 𝖘𝖗𝖙𝖔𝖋𝖑𝖔𝖜🇺🇸 (@srtoflow) September 23, 2022

Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di merda che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera? #gfvip pic.twitter.com/DmifRpq6CF — Alessia (@iamjalessia) September 23, 2022

Da Dritto e Rovescio, passando per Zona Bianca e I Lunatici, fino ad Agorà, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, Sara Manfuso è stata spesso ospite di questi programmi per parlare di attualità, politica e cronaca. Non solo televisione, l’opinionista scrive anche per i quotidiani Il Giornale e La Notizia, ed è Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.