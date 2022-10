Al GF Vip 7 Carolina Marconi è stata una vera furia nelle ultime ore e nella puntata del 10 ottobre non è da escludere che possano scoppiare dei litigi davanti ad Alfonso Signorini. La showgirl si è sfogata e ha usato parole molto dure soprattutto nei confronti di due compagne di avventura. E nel calderone delle polemiche, scatenate dalla gieffina, anche il posto sul divano da occupare nel corso dell’appuntamento in diretta. Una situazione in divenire, che rischia di esplodere in uno scontro frontale.

Prima di lasciare il GF Vip 7, su Carolina Marconi era intervenuta Sara Manfuso che aveva svelato ad Elenoire Ferruzzi un segreto: “Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”.

GF Vip 7, Carolina Marconi contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Nella casa del GF Vip 7, Carolina Marconi è stata pesantissima con due concorrenti: “Loro singolarmente sono buone, insieme sono terribili e se la prendono con i più deboli. Sono proprio le persone più grandi che dovrebbero dare l’esempio e invece… Sono proprio marce nel cuore, sono tutto ciò che io non vorrei essere. Sono due donne capricciose a volte diventano bambine capricciose. Quando litigano diventano delle iene brutte, ma proprio iene iene brutte. Sai cosa penso? Che i giovani sono meglio di loro, sono due egoiste. Non mi piace la competizione che hanno”.

Queste invettive di Carolina Marconi sono state indirizzate nei confronti di Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Ed è pronta soprattutto a sfidare Patrizia sul posto da occupare sul divano: “Durante la puntata io mi siederò al posto di Patrizia Rossetti perché il divano è di tutti, non ci sono i nomi. Non è che esiste qua la padrona di casa”. Il riferimento è alla postazione che è maggiormente favorevole alla luce e quindi più visibile. Riuscirà a vincere la ‘concorrenza’ con la coinquilina? Lo scopriremo durante la puntata.

Durante l’appuntamento del GF Vip 7 si materializzerà anche un momento storico, come preannunciato da Alfonso Signorini: “Ma soprattutto dopo anni e anni di silenzi e malesseri, Pamela Prati per la prima e ultima volta parlerà dell’affaire Caltagirone. Non abbiamo mai saputo la sua versione e ne parlerà per la prima e ultima volta”.