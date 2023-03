Rivoluzione al GF Vip 7 dopo la sfuriata della scorsa settimana di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha visionato la puntata di giovedì 3 marzo e ha deciso di non mandare in onda la replica su La7 e cancellarla dal sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini e dalla piattaforma Mediaset Infinity.

In apertura della nuova puntata di lunedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha parlato con i concorrenti e avvisandoli della scelta fatta da Berlusconi. “La scorsa puntata è stata molto particolare, è stata una puntata dove si è superato un limite, un limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, ne voglio parlare insieme ai nostri protagonisti, che più volte sono stati sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso”.

Rivoluzione al GF Vip 7, via ex concorrenti e stop a liti e argomenti spinti

Ovviamente la decisione di Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica della puntata del 3 marzo ha avuto ripercussioni e una rivoluzione sul GF Vip 7. La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, pure in un programma pericoloso come può essere un reality show. Questo limite è stato superato. Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa, è un problema su cui più volte siete stati attenzionati nel corso di questa edizione, quante volte siete stati richiamati all’ordine”, ha detto Alfonso Signorini.

Il conduttore del GF Vip 7 ha avvisato i vipponi dell’intervento dell’amministratore delegato e della rivoluzione al GF Vip: “L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce – quante volte l’ho detto e non mi avete ascoltato – nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5”.

Pier Silvio ha chiesto pulizia pure degli ex concorrenti? Non c'è più nessuno in studio, solo i due su cui inciuciare. #gfvip pic.twitter.com/vS4xf2GcTV — GigiGx (@GigiGx) March 6, 2023

Insomma, dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi i concorrenti sono stati richiamati all’ordine e la cosa si è vista anche in studio. I telespettatori della puntata andata in onda lunedì 7 marzo hanno notato l’assenza dallo studio degli ex concorrenti del reality. Gli unici presenti erano Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, invitati perché protagonisti di un blocco del reality. Anche l’abbigliamento dei concorrenti era più sobrio rispetto al solito. Stop anche ai temi trattati, da ieri molto più soft. Una vera rivoluzione al GF Vip 7.