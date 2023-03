Tempo di polemiche in vista al GF Vip 7. Protagonisti Luca Onestini ed Oriana Marzoli, che hanno detto qualcosa di inaspettato a Daniele Dal Moro. Il pubblico, che ovviamente conosce bene tutto ciò che succede nella casa, è rimasto sbalordito di fronte ad una menzogna che i primi due avrebbero fatto all’ex Uomini e Donne. Ovviamente quest’ultimo non ha potuto fare altro che fidarsi delle loro parole, ma la verità è un’altra e ora è scoppiata una bufera. E in tanti non riescono a capire cosa stia succedendo realmente.

Quindi, nella casa del GF Vip 7 si è materializzato un episodio destinato ad alzare un polverone. Se ciò che hanno detto Luca Onestini ed Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro verrà a galla nella puntata del 16 marzo, inevitabilmente Alfonso Signorini dovrà dire come stiano davvero le cose all’ex UeD. E a quel punto lui potrebbe arrabbiarsi non poco con gli altri due coinquilini. Questi ultimi hanno inoltre tirato in ballo altre due vippone, ovvero Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Una vicenda davvero clamorosa.

GF Vip 7, Luca Onestini e Oriana Marzoli: la bugia a Daniele Dal Moro

A rendere indispettiti i telespettatori del GF Vip 7 sono stati gli atteggiamenti di Luca Onestini e Oriana Marzoli nei riguardi di Daniele Dal Moro. In particolare, l’argomento principale del dialogo tra i tre gieffini concerneva le nomination che sono state fatte nella puntata di lunedì 13 marzo. Dal Moro è andato letteralmente in confusione, infatti non è stato in grado di seguire benissimo il discorso. Parlando di Giaele De Donà, Luca e Oriana gli hanno mentito dicendo che la prima aveva mandato in nomination Nikita.

Invece la realtà dei fatti è che Giaele ha nominato proprio Daniele. Quindi, in tanti non hanno compreso la ragione di questa menzogna. E gli utenti hanno fornito una loro opinione: “Oriana, Onestini e anche Micol lo hanno volutamente confuso per coprire Giaele”. E la domanda che si stanno facendo tutti è se questa questione sarà dibattuta o meno durante la puntata. Come detto precedentemente, Dal Moro certamente non farà i salti di gioia quando si renderà conto che gli hanno mentito.

Parlando del reality show di Canale 5, il sito TvBlog ha svelato in anteprima che l’ottava edizione del GF Vip ci sarà eccome. E c’è anche un’altra certezza: alla guida dello stesso sarà riconfermato Alfonso Signorini, che ha convinto pienamente l’editore.