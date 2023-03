Nuova finalista del GF Vip 7 durante l’ultima diretta di giovedì 16 marzo. Dopo Oriana Marzoli, incoronata prima finalista da ormai due settimane, la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è Micol Incorvaia. La fidanzata di Edoardo Tavassi e sorella dell’ex vippona Clizia era al televoto insieme a due pezzi grossi del reality. La vippona è comunque riuscita a ottenere la più alta percentuale.

Micol ha battuto le due super favorite Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon e quindi sarà immune dalle prossime nomination fino al 3 aprile, data della finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. La finalista del GF Vip 7 Micol Incorvaia ha centrato la finale ottenendo al televoto il 33,2% delle preferenze. a più di dieci punti Antonella Fiordelisi (21,5%). Daniele Dal Moro è stato votato dal 21,1%, poi un’altra super favorita, Nikita Pelizon, che è riuscita a ottenere il 19,4%. Per Luca Onestini hanno votato il 3,2% di utenti.

GF Vip 7, fan di Antonella Fiordelisi dopo la scoperta

Milena Miconi, una delle ultime concorrenti a entrare nella casa di Cinecittà, è stata votata dall’1,1%). Ultima, invece, Giaele De Donà con il 0.5% di preferenze. Il televoto che ha visto vincitrice Micol Inorvaia non ha convinto il pubblico a casa. In tanti, infatti, si sono scagliati contro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Convinti di una congiura contro Antonella Fiordelisi, molti fan della vippona hanno scritto fiumi di parole sul caso del GF Vip 7.

“Stanno facendo uscire Anto, lunedì uscirà dal programma, il fandom dopo ieri non la voterà e voterà Milena per cercare di far uscire Anto, peccato davvero”, si legge su Twitter. “Spammate questa foto e taggate gli sponsor. Spegnete la tv e mandiamo fuori Antonella da quel circo di cui l’hanno resa protagonista. Rendiamo Nikita finalista per far rodere i fegati del presentatore che la odia e di tutto il #gfvip7. #donnalisi #nikiters”, scrive qualcuno pubblicandola foto di Alfonso Signorini in compagnia di Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele.

Spammate questa foto e taggate gli sponsor. Spegnete la tv e mandiamo fuori Antonella da quel circo di cui l’hanno resa protagonista. Rendiamo Nikita finalista per far rodere i fegati del presentatore che la odia e di tutto il #gfvip. #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/WTPQUMU7g7 — Paola (@paoh00) March 17, 2023

Poi ancora tweet contro il televoto: “Il telefono del GF Vip 7 è stato truccato, si votava con sms nikita e non andava avanti, veniva fuori bloccato. Poi da dentro lo staff è trapelata la notizia, sino a 10 minuti prima della chiusura Micol era quarta con 11% dei voti, tutto il web votava Nikita e Antonella”. “Caro @GrandeFratello puoi montare tutte le frasi che vuoi. Il giochino ci ha stufato. Gli ascolti ora falli con gli elementi d’arredo. I #donnalisi hanno chiuso” è invece uno dei tweet pubblicati dalla fandom di Antonella, che per il prossimo televoto ha deciso di votare Milena, una delle concorrenti meno favorite, in modo da portarla in finale insieme alla Fiordelisi.