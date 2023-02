GF Vip 7, Attilio Romita assoluto protagonista nella nottata di ieri: è successo durante l’ormai consolidato appuntamento del giovedì con il gioco – quiz che gli inquilini organizzano dentro la Casa. Un gioco che riserva sempre molte sorprese. Una settimana fa c’era scappato il bacio tra Sarah Altobello e Davide Donadei, stavolta è toccato a Attilio Romita finire sotto i riflettori. Attilio di cui, solo poche ore prima, i fan avevano chiesto l’espulsione.



Colpa di frasi fuori luogo su Oriana Marzoli dopo che nel mirino del giornalista era finita Nikita Pelizon. “Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strapparle il perizoma a morsi, ma proprio per niente”. Parole che avevano lasciato perplesso pure Luca Onestini che l’infuencer ha avuto una storia.

GF Vip 7, strip tease di Attilio Romita davanti a Sarah Altobello



Quanto a Oriana Marzoli, le fresi incriminate riguardano uno scherzo che i vipponi avevano intenzione di organizzare ai danni della modella. “Noi ci mettiamo qua nel corridoio – dice Attilio Romita – lui le dice “senti ti voglio parlare senza telecamera” e appena è buio quando entra le saltiamo addosso”. Una frase detta con intento ironico e tono scherzoso che però non è piaciuta per niente ai telespettatori.



C’è chi ha commentato: “La frase di Attilio su Oriana non deve passare inosservata perché incita alla violenza”. E chi ha detto: “Va cacciato”. Critiche non sono mancante neppure ieri sera quando Attilio ha inscenato uno strip tease sulle note di Joe Cocker e il suo intramontabile brano “You Can Leave Your Hat On” colonna sonora del film cult Nove settimane e mezzo.



Attilio è rimasto in mutande davanti Sarah Altobello che non ha mai nascosto di trovare Romita interessante “Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse”. Tanti anche i commenti, con più applausi che critiche: “Mitico Attilio! Tavassi è un grande! Edoardo allontanati da Tontonella Vittimella,sei molto più simpatico senza lei,ti fa diventare negativo. Non vuole che stai con i tuoi amici e invece con loro sei un’altra persona”.