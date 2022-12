Al GF Vip 7 rapporti finiti tra due concorrenti. Uno dei protagonisti è Daniele Dal Moro, che ha chiarito definitivamente la sua posizione parlandone apertamente con la compagna di avventura. Questi ultimi giorni del 2022 definirli incandescenti è quasi un eufemismo, visto che si sono susseguiti numerosissimi litigi. Ad esempio c’è stato un durissimo scontro tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese nonché tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Ma altissima tensione anche tra Antonella e Donnamaria.

Infatti, il volto di Forum ha mimato uno schiaffo da dare alla Fiordelisi che ha indispettito il pubblico del GF Vip 7. Ma ora i rapporti sono finiti anche tra altri due concorrenti, con Daniele Dal Moro che ha voluto mettere la parola fine ad una conoscenza che sembrava potesse ampliarsi. Invece non è andata affatto così, dato che i telespettatori hanno assistito a frasi senza equivoci dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha preannunciato la sua volontà di non continuare a parlare con la ragazza.

Leggi anche: “Ti do un calcio nel c**o”. GF Vip 7: Daniele, furia contro Oriana dopo quello che ha saputo





GF Vip 7, rapporti finiti tra due concorrenti: “Non mi fido di te”

Un vero e proprio colpo di scena quello che è successo al GF Vip 7, con i rapporti finiti anzitempo tra i due concorrenti stando a quanto è stato facile intuire dalle dichiarazioni di Daniele Dal Moro: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, vederti fare ciccì coccò con lei a me non piace. Io una persona come Oriana (Marzoli n.d.r.) non la voglio perché non mi fido. Se vuoi che non ci parliamo neanche più, per me possiamo tranquillamente farlo. A te non ho mai detto nulla, nella discussione tra me e Oriana non c’entri nulla”.

Poi Dal Moro ha aggiunto: “Io di te non mi fido, se questa cosa me l’avesse detta una Wilma di cui mi fido ci avrei creduto. A te non credo”. L’ex UeD ha troncato i rapporti con Nicole Murgia, che come riportato da Biccy ha reagito in maniera incredula: “Credo che tu sia molto intelligente e sono due giorni che fai finta che io non esista. Non mi dai neanche il buongiorno, questo solo perché nel tuo cervello mi accosti ad una persona che non ti piace. Rispetto il tuo modo di pensare e i tuoi atteggiamenti, ma non puoi fermarti a questo”.

Per Daniele la Murgia è della stessa pasta di oriana solo perché le sta vicino, allora anche lui è come Antonella visto che le sta vicino in sti giorni, ore, minuti e secondi?

Danielino danielino…… #gfvip — 🤺 parlo a vanvera 🤺 (@parloavanveraa) December 29, 2022

Dunque, Daniele ha ritenuto importante allontanarsi da Nicole Murgia perché sarebbe troppo amica di Oriana Marzoli. Qui di seguito potete vedere il video integrale, inerente la discussione avuta nella casa più spiata d’Italia tra Dal Moro e una delle nuove concorrenti.