Tempo di rivelazioni al GF Vip 7. Antonino Spinalbese ha parlato di Cristina Quaranta e ha confessato di averle fatto un regalo, prima che lei abbandonasse per sempre la casa più spiata d’Italia. Infatti, la showgirl e conduttrice televisiva è stata eliminata nella puntata di giovedì 20 ottobre. I due avevano instaurato un bellissimo rapporto, interrotto ora per volontà del pubblico. Ma l’ex di Belen Rodriguez ha voluto compiere un gesto meraviglioso, che difficilmente l’ex gieffina potrà mai dimenticare del tutto.

Dunque, durante il GF Vip 7 Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta erano diventati dei buoni amici e il giovane è rimasto molto male per l’eliminazione della donna. Intanto, il vippone è stato attaccato da Adriana Volpe: “Antonino? Quanto è convinto… certo mettere sul curriculum stare con Belen è tanta roba. Però ci metterei che è pure finita. È molto convinto e non sempre esce fuori il lato buono. È un’edizione un po’ starna e particolare. Sto ancora cercando l’anima bella là dentro. Penso verrà fuori. Cerco luce lì dentro invece vedo tutti molto spigolosi”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta: lui ha regalato un anello

Un momento sicuramente suggestivo quello che si è vissuto al GF Vip 7 tra Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, ma che non è stato ripreso dalle telecamere. O perlomeno non è stato mandato in onda, visto che i telespettatori non se n’erano accorti. Però è stato proprio il gieffino a confessare di aver voluto fare un bellissimo dono all’ex concorrente del programma di Alfonso Signorini. Prima che tornasse a casa, l’ha avvicinata e le ha regalato qualcosa di molto significativo, che lei avrà gradito molto.

Quando Cristina Quaranta ha saputo da Alfonso Signorini che era l’eliminata della serata, ha iniziato ad abbracciarsi calorosamente con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo le ha poi fatto un regalo magnifico, come confessato agli altri coinquilini Luca Salatino e Carolina Marconi: “Sono riuscito a dare una cosa a Cristina prima che uscisse, quindi sono molto contento. Le ho regalato un anello e mi è andata bene. Tutti quelli con cui ho legato…” e poi il video si è interrotto, quindi non è stato possibile sentire la conclusione della sua frase.

A pubblicare il video su Twitter è stato l’utente Luca King, che ha commentato: “Gintonic finitela di farvi i viaggi! #gfvip #donnalisi”. Dunque, Spinalbese ha donato un anello a Cristina e vedremo se nelle prossime puntate, forse già a partire da lunedì 24 ottobre, lei ne parlerà apertamente in studio.