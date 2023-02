Nuova puntata del GF Vip 7 con tanto di annuncio bomba di Alfonso Signorini. Questo è quanto successo nelle scorse ore su Canale 5, precisamente nell’appuntamento in diretta di lunedì 27 febbraio. Una puntata che ha fatto commuovere milioni di italiani, infatti proprio in apertura il conduttore ha voluto ricordare la figura di Maurizio Costanzo, deceduto nei giorni scorsi a 84 anni. Una perdita enorme per il mondo della televisione, che ha dovuto dire addio ad uno dei giganti del piccolo schermo.

Ma tornando a ciò che succede al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso di informare i concorrenti di una cosa molto importante. Ormai era da tempo che si aspettavano ufficialità in tal senso e anche il pubblico ha accolto con entusiasmo, ma anche con un velo di tristezza, questo annuncio. Ormai stiamo per arrivare al momento clou della trasmissione ed è partito definitivamente il conto alla rovescia per capire chi sarà il vincitore, che diventerà il successore di Jessica Selassié, che ha conquistato il successo l’anno scorso.

Leggi anche: “Ho visto tutto!”. GF Vip 7, Orietta Berti: accuse choc a Antonella Fiordelisi





GF Vip 7, annuncio importante di Alfonso Signorini

Durante uno dei suoi collegamenti con i concorrenti del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha voluto svelare ciò che più interessa ai telespettatori ma anche agli stessi protagonisti del reality show. Siamo arrivati ormai al mese di marzo e in tanti si sono chiesti quale sia la data della finale. E proprio nella scorsa puntata della trasmissione Mediaset il padrone di casa ha tolto il velo e ha svelato ufficialmente quando sarà decretato il vincitore. Questo attesissimo momento è praticamente dietro l’angolo.

In primis Signorini ha affermato, come riferito dal sito Novella 2000: “La finale è più vicina di quanto si possa immaginare”. A quel punto alcuni vipponi ci hanno scherzato su, pensando che Alfonso stesse scherzando e che invece bisognerebbe attendere molto prima del verdetto finale. Ma il presentatore ha confermato la notizia: “No, non pensate, manca davvero meno di quanto pensiate. La finale sarà il 3 aprile“. Quindi, manca solamente poco più di un mese e poi calerà il sipario anche sulla settima edizione del GF Vip.

Parlando invece dell’eliminazione del 27 febbraio, ad aver lasciato definitivamente la casa è stata Nicole Murgia. In nomination ci sono adesso i seguenti vipponi: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi.