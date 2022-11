Notizia bomba sul GF Vip 7 e Orietta Berti. La voce è di quelle clamorose e rischia davvero di rendere molto tristi i telespettatori, che la stavano apprezzando moltissima in questa sua nuova veste di opinionista. Adriana Volpe è stata dimenticata in fretta dal pubblico, che gradisce particolarmente la coppia formata dalla cantante e da Sonia Bruganelli. Di quest’ultima sappiamo già che si assenterà momentaneamente durante il periodo natalizio, perché ha voglia di trascorrere le vacanze con la sua famiglia.

Ora la novità sul GF Vip 7 riguarda però anche Orietta Berti ed è inaspettata. Intanto, quasi tutti i positivi al Covid sono riusciti a superare la malattia e sono tornati nella casa più spiata d’Italia dopo l’isolamento dei giorni scorsi. L’unico ad aver avuto la cattiva notizia è stato Alberto De Pisis, che resterà quindi ancora un po’ in quarantena. Probabile che entro la puntata di lunedì 28 novembre possano esserci buone nuove e anche lui potrà partecipare con gli altri all’appuntamento in diretta con Signorini.

Leggi anche: “Vergogna, fuori dal GF Vip”. Orietta Berti, scoppia la rivolta: la frase choc ha sconvolto tutti





GF Vip 7, Orietta Berti verso l’addio?

A sganciare la bomba sul GF Vip 7 e sulla figura di Orietta Berti è stato il settimanale Oggi, che attraverso il giornalista Alberto Dandolo ha fornito informazioni interessanti sul futuro dell’artista, che l’anno prossimo festeggerà 80 anni. La sua carriera è stata stellare e negli ultimi anni è tornata con ancora più forza alla ribalta, rivelandosi una sorpresa anche per il mondo giovanile, che l’ha apprezzata per le sue performance musicali. E ora è anche volto di uno dei reality show più seguiti in Italia.

Ecco quanto scritto da Dandolo sul settimanale Oggi, a proposito di Orietta Berti: “La cantante prepara il ritorno in Rai, l’artista emiliana avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction Che Dio ci aiuti. Sarà solo il primo step per rientrare dalla porta principale nei programmi del servizio pubblico. Si mormora che avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia. Inoltre, sarà a Che tempo che fa di Fabio Fazio”. E questo potrebbe precludere la sua permanenza al GF Vip l’anno prossimo.

Ovviamente non ci sono conferme da parte della cantante 79enne, che comunque dovrebbe concludere l’attuale edizione del GF Vip senza alcun problema. Poi per l’edizione numero 8 del reality show Alfonso Signorini potrebbe dover convincere un’altra persona per sostituirla a dovere.