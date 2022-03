E anche questo lunghissimo GF Vip 6 sta per volgere al termine. La finale ormai è vicinissima: il prossimo 14 marzo il pubblico conoscerà il nome del vippone vincitore ma tra eliminazioni e nuovi finalisti è ancora dura fare un pronostico. Giovedì ci sarà un’altra uscita dopo quelle di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano Giucas Casella è convinto che toccherà a Antonio Medugno lasciare il reality show di Alfonso Signorini.

“Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”, ha detto il mago a Davide Silvestri secondo cui invece il tiktoker è piaciuto molto al pubblico del GF Vip 6, che di sicuro non esiterà a salvarlo ancora: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash.

GF Vip 6, i piani di Sophie e Soleil dopo la finale

Nella Casa attualmente ci sono solo 11 Vipponi, e solo due di loro sono già in finale, ovvero Delia Duran e Lulù Selassié. E nel frattempo i bookmakers intanto in queste settimane stanno scommettendo sull’ipotetico vincitore di questa edizione e secondo una prima classifica, con relative quotazioni, a vincere il GF Vip 6 potrebbe essere una delle princess, quindi Jessica o Lulù Selassié.





“Quindi il giorno dopo la puntata se dovessi arrivare in finale come fai?” ha chiesto Soleil Sorge. “Metti anche che non arrivo in finale comunque il 14 sarò qui a vedervi […] E poi volevo tornare invece a Roma venerdì se vuoi venire con me”, ha ipotizzato l’ex tronista, “Sì magari così vado dalla mia famiglia, però intanto devo portare tutto a Milano” ha risposto l’influencer. “Facciamo week end romano e cena tutti insieme” il progetto di Sophie, con cui ha stretto molto in questi mesi di GF Vip 6.

Contrariamente a quanto ipotizzato da molti già mesi fa, invece, Soleil Sorge non è ancora in finale. Grande protagonista di questo GF Vip 6, nelle ultime ore con Sophie Codegoni ha parlato di cosa succederà subito dopo la finale del programma. “Il 15 io devo per forza essere a Milano, perché è il compleanno di Ricky” ha spiegato Sophie. Si tratta del suo fratellino che ha 8 anni in meno di lei e che le ha fatto una sorpresa in una delle ultime dirette.