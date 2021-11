Pronto il grande colpo del ‘GF Vip 6’. Le ultime voci sul reality show condotto da Alfonso Signorini stanno ormai facendo il giro della rete e il pubblico quasi non ci può credere. Infatti, questa nuova concorrente che entrerebbe dalla porta rossa è già stata nella Casa più spiata d’Italia. E non solo una volta, ma in ben due circostanze. E a quanto pare vuole rispettare il detto del non c’è due senza tre, visto che i rumor sono insistenti e chissà se non possa entrare già prima delle festività natalizie.

Intanto, nelle ultime ore Soleil Sorge ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo per avere qualche momento da dedicare a sé. Ma dietro questa scelta c’è stato anche dell’altro, visto che non sarebbe stata benissimo nemmeno dal punto di vista fisico. Alcuni vipponi si sono avvicinati a lei e le hanno chiesto delucidazioni. Tra questi è spiccato l’intervento di Gianmaria Antinolfi: “Ci volevi tu in questo gioco”. Pare che la vippona abbia avuto delle problematiche fisiche, causate anche dal ciclo. E ha preferito stare in disparte.

A rilanciare questa notizia bomba sul ‘GF Vip 6’ è stato il sito ‘Biccy’, che ha scritto: “Si dice che sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. La star potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane. Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli. E chi meglio di lei può dare una svegliata agli inquilini nella Casa?”. Effettivamente la sua presenza potrebbe decisamente cambiare ogni tipo di equilibrio.





Ad entrare a far parte del ‘GF Vip 6’ dovrebbe essere la showgirl Valeria Marini, già protagonista in passato. Lei ha già preso parte alla prima edizione di questo reality show e ha anche ottenuto un buonissimo piazzamento, arrivando sul podio al terzo posto. Poi ha partecipato al ‘GF Vip 4’ e in questa circostanza è arrivata quarta. Che sia arrivato il momento di vincere il programma? Alfonso Signorini sarebbe intenzionato a puntare su di lei anche per dare una svolta ed evitare la monotonia.

Ultimamente Valeria Marini ha recitato nel film ‘Cecchi Gori – Una famiglia italiana’ e in ‘Siamo tutti Alberto Sordi?’. In televisione è stata quest’anno concorrente del reality show ‘Supervivientes’, mentre nel 2020 è stata protagonista su Rete 4 con ‘La Presidente – Valeria Marini al Quirinale’, oltre ad essere stata un’ospite fissa del programma condotto da Piero Chiambretti, ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’.