“C’è qualcosa sotto”. Tommaso al GF Vip 6 e la ex non si risparmia. Valentina ‘apre il fuoco’ davanti a tutti

Sono stati ufficializzati i 22 concorrenti che prenderanno parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Si parte lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5: al timone Alfonso Signorini che avrà come opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tre le novità, come ha annunciato il conduttore in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle pettegole tremende”.

Già piovono le prime critiche sulla scelta dei concorrenti. Molti utenti del web non hanno apprezzato quella di Tommaso Eletti che si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island. Era fidanzato con una donna molto più grande di lui e nei suoi confronti provava una morbosa gelosia: ma non si è fatto alcun tipo di scrupolo nel tradirla con una delle tentatrici. Mentre Eletti sta svolgendo il periodo di quarantena obbligatorio prima di entrare nella Casa, ci pensa la sua ex fidanzata – Valentina Nulli Augusti – commentare il suo ingresso a Cinecittà.





Su Instagram Valentina ne approfitta per dedicare qualche tempo alle curiosità dei suoi follower e e durante una sessione di domande sul social lancia una piccata frecciatina al suo ex fidanzato. A chi le chiede cosa pensi della partecipazione di Tommaso al reality di Signorini, la 40enne romana replica sibillina: “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con sè stesso”.

Ormai la storia con Tommaso Eletti è terminata e Valentina Nulli Augusti ne sta approfittando per riorganizzare la sua vita. Di recente è stata avvistata al fianco di un altro uomo: si tratta di Manuel Di Bernado, romano che lavora spesso a Milano come modello, oltre a svolgere la sua attività da influencer e personal trainer. I due sono stati fotografati mentre cenano in un ristorante di Roma accarezzandosi le mani e a fine serata scatta un tenero abbraccio.