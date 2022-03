Tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi i rapporti sono sempre stati abbastanza tesi al GF Vip. Durante il loro periodo di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Il rapporto tra loro due si è incrinato dopo una nomination. L’attore che ha interpretato Sandokan non ha esitato a palesare la sua delusione: “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”, ha detto senza mezzi termini.

“Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva”, si è sfogata Manila che poco dopo ha cercato un conforto in Miriana e Lulù. “Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire”, ha sottolineato

Anche dopo la sua uscita dal GF Vip 6, Kabir Bedi è sempre stato molto diretto nei confronti di Manila Nazzaro. L’attore ha rilasciato un’intervista a Chi e ha parlato malissimo della sua ex coinquilina Manila Nazzaro: “Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento”.





“Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile – ha proseguito Kabir Bedi – Manila ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: “Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà”. E voglio chiudere senza un bacio”.

Oggi è la FINALE del @GrandeFratello! È un buon giorno per lasciarci alle spalle le nostre differenze, e ringraziare #GFVip per averci dato la meravigliosa opportunità di essere in questo spettacolo da record. Ti auguro tutta la felicità @Manilanazzaro #GrandeFratelloVip https://t.co/93lGbldBzI March 14, 2022

A poche ore dalla finale Kabir Bedi ha fatto un gesto distensivo nei confronti di Manila Nazzaro. Rispondendo ad un tweet dell’ex Miss Italia di qualche giorno fa in cui la gieffina lanciava a sua volta una frecciatina, l’attore ha replicato così: “Oggi è la FINALE del Grande Fratello! È un buon giorno per lasciarci alle spalle le nostre differenze, e ringraziare #GFVip per averci dato la meravigliosa opportunità di essere in questo spettacolo da record. Ti auguro tutta la felicità Manila!”.