“A letto con Valentina, proprio in quel momento…”. Al GF Vip 6 la confessione da censura di Tommaso Eletti

È tempo di confidenze al Grande Fratello Vip. Mentre i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini lasciano il giardino per andare a dormire, nella stanza di Soleil, Gianmaria e Tommaso, la modella dice che sa già chi nominare tra i prossimi vipponi che entreranno.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei famosi spiega di aver sentito esprimere dei pregiudizi su di lei da un “misterioso concorrente” senza averla ancora conosciuta di persona e di volerlo nominare. Non solo Soleil, anche Tommaso Eletti, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island, si è aperto con i due coinquilini parlando della storia con l’ex fidanzata.

Tommaso Eletti parla dei rapporti intimi con Valentina Nulli

Tommaso Eletti ha raccontato della storia d’amore con Valentina Nulli Augusti, fidanzata con cui ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. La loro è stata una coppia molto discussa e non solo per la differenza d’età, quasi vent’anni, ma per la gelosia che il 20enne nutriva per la compagna. Gelosia mostrata senza filtri anche a Temptation Island, dove Tommaso è stato protagonista di alcune uscire che hanno creato non poco scalpore tra il pubblico di Filippo Bisciglia.





“Durante quei momenti… – ha raccontato Tommaso ai coinquilini – anche se capitava un figlio non faceva nulla. Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati”.

Che schifo raccontare anche i momenti più intimi di quello che succedeva sotto le lenzuola a casa tua blaaa 🤮🤮🤮🤢#GFvip September 14, 2021

Tommaso: “Le venivo sempre dentro + è stata come una mamma per me” #GFvip pic.twitter.com/jHDRDUs5u2 September 14, 2021

“Come mai ero geloso? – spiega ancora Tommaso Eletti – Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque”. Sui social le parole di Tommaso sono state commentate con meme e battute.