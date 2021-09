“È lei che voglio”. Bomba-gossip al GF Vip, Tommaso Eletti sorprende tutti e confessa

C’è un vero e proprio sogno nel cassetto per Tommaso Eletti, che al ‘GF Vip 6’ ha già compreso dopo pochi giorni chi è la persona che gli interessa maggiormente. Se Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono già passati ai fatti, infatti si sono resi protagonisti di baci e coccole che non lasciano spazio a dubbi, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’ ha ammesso di provare già qualcosa nei confronti di una gieffina. E spera proprio che possa nascere qualcosa. La confessione è arrivata davanti a Nicola Pisu e Giucas Casella.

Intanto, Andrea Casalino si è lasciato andare ad una rivelazione clamorosa: “Sono stato fidanzato con una tronista di Uomini e Donne”. Finora non era mai emersa una cosa del genere, quindi tutti sono rimasti sorpresi da questa affermazione. E ‘Il Vicolo delle News’ ha anche saputo in anteprima il nome di colei che sarebbe stata l’ex partner del vippone. Si tratterebbe della bellissima Sara Shaimi. Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite da parte della diretta interessata. Ma veniamo a Tommaso Eletti.

Tommaso Eletti era intento a parlare all’interno del giardino della Casa più spiata d’Italia con i due compagni di avventura e stavano parlando proprio della possibilità che possano nascere delle coppie, quando ha deciso di confessare un suo interesse. C’è infatti una gieffina che ha già puntato, anche se non sappiamo se sarà contraccambiato o meno. Lui comunque è molto fiducioso ed è certo che potrebbe funzionare, visto che i caratteri sarebbero decisamente simili e quindi potenzialmente compatibili.





Tommaso Eletti si è completamente invaghito della bellissima Soleil Sorge, infatti ha confidato a Pisu e Casella: “Secondo me lei ci potrebbe stare, a me lei piace molto”. Avrebbe notato punti in comune e le avrebbe anche fatto alcuni grattini, oltre ad averle baciato la mano alcune ore fa. Non ha però sciolto i dubbi in merito alla possibilità che possa aprirsi ufficialmente, dichiarando questo interesse proprio a Soleil. Bisognerà attendere la puntata in diretta per capirne di più.

Nei giorni scorsi Tommaso Eletti ha fatto una rivelazione scottante sul suo passato: “Perché secondo te sono mezzo matto. Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso”.