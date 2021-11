Il GF Vip 6 si prepara a regalare al pubblico una nuova, attesissima puntata. Venerdì 12 novembre 2021 Alfonso Signorini tornerà a parlare con le sue opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli di quello che è accaduto nel corso di questi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e delle ultime dinamiche che sono nate. Com’è noto, alla fine della seconda diretta settimanale ci sarà anche una nuova eliminazione definitiva e questa volta a rischiare c’è anche Gianmaria Antinolfi.

Con l’imprenditore campano sono finiti al telefoto anche Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Tre personaggi “forti”, che hanno fatto parlare parecchio di loro in questi primi mesi di GF Vip 6 che, lo ricordiamo, finirà a marzo 2022. Uno di loro tre dovrà abbandonare per sempre il reality show e, a decidere le sorti dei vipponi in nomination, sarà come sempre il pubblico da casa.

GF Vip 6, i concorrenti hanno fatto il tampone

In attesa della puntata il pubblico segue e commenta quanto accade nella Casa e tra il riavvicinamento di Lulù Selassié a Manuel Bortuzzo, gli scontri e il rapporto burrascoso che si è concluso con un forte abbraccio tra Soleil Sorge e Alex Belli agli utenti non è sfuggito un altro accadimento che però è stato censurato. Come riporta il sito Funweek, infatti, in questi giorni la produzione del GF Vip 6 ha chiamato singolarmente tutti i concorrenti in confessionale.





Tutti, si legge anche su Twitter, sono stati chiamati per sottoporsi a un tampone e verificare che nessuno sia positivo al Covid. In particolare, il tampone si sarebbe reso necessario dopo l’incontro tra Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso, avvenuto lunedì sera nel salone della Casa e non in passerella come di solito succede con gli ospiti. Questo perché l’ex calciatore è stato una settimana in quarantena pur di riabbracciare la gieffina, ha sottolineato Signorini.

katia ha appena detto: “vado a fare il tampone”



allora ciò che ha detto croccantino al gfvipparty era vero #gfvip November 6, 2021

Qualche puntata fa clarissa disse che gli uscii il sangue dal naso oggi hanno fatto il tampone non vorrei che gli è uscito il sangue dal naso dopo il tampone èd e svenuta e si e spaventata #gfvip November 10, 2021

Ma era successo anche dopo l’incontro tra Alex Belli e Delia Duran. E infatti qualche giorno fa, per esempio, Clarissa Selassié aveva detto che le fosse uscito del sangue dal naso, tanto da far ipotizzare a molti telespettatori che dipendesse appunto dal tampone. Ma anche Katia Ricciarelli qualche giorno fa aveva detto chiaramente: “Vado a fare il tampone”. Quello che però si chiedono i telespettatori è il motivo per cui la produzione del GF Vip 6 censuri una prassi ormai purtroppo consolidata per garantire la sicurezza di vipponi e addetti ai lavori.