“Provvedimento disciplinare per tutti”. GF Vip, la decisione della produzione: concorrenti furiosi

I termini non sono ancora quelle di una rivolta conclamata, certo è che l’ultima decisione del GF Vip 6 ha fatto storcere il naso ai concorrenti e fatto molti di più. La nota ha fatto alzare i toni tra loro con uno scambio di accuse neppure tante velate che rischiano di far scoppiare una guerra intestina. Dopo la puntata di ieri tanti i nodi che stanno venendo al pettine. Su tutti quelli nati tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Per una volta il pubblico si schiera con la principessa etiope.

“Lulù si è dimostrata tanto matura, ha chiesto scusa più volte nonostante dovrebbe chiedere scusa la madre per la lettera imbarazzante e fuori luogo che ha scritto – scrive un’utente sulla pagina ufficiale del Gf Vip 6 -. Strumentalizzare la tragedia del figlio con il semplice scopo di far sentire una merda questa ragazza che non sapeva neanche che era stata usata dall’uomo che ha sparato al figlio. Un paragone ridicolo…poteva usare parole di supporto per il figlio invece di umiliare una ragazza che l’unica colpa che ha è voler davvero bene a Manuel”.

Tra liti e chiarimenti intanto il GF Vip 6 ha deciso di tagliare il budget destinato alla spesa. I vipponi hanno appreso in queste ore che li attende un’altra settimana a stecchetto. Inutile dire che la notizia non è stata presa benissimo dai vipponi che hanno attaccato la decisione. Decisione che però era nell’aria. Motivo della punizione il fatto che alcuni vipponi si fermerebbero a fumare in veranda sebbene non sia consentito.





Nel comunicato si legge: “Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale? A ben 340 euro. Però, considerati i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il GF Vip 6 ha deciso che il budget sarà di 280 euro”. Insieme alla mini rivolta sono partite anche accuse. Lulù Hailé Selassié ha fatto subito il nome di Giucas Casella. Sophie Codegoni ha ammesso di avere fumato in veranda: “Alzo le mani anch’io, è colpa mia”.

“Ed è colpa anche di altre persone ragazzi miei. Prendetevi le vostre responsabilità. Io ammetto la mia colpa, anche se è capitato solo quando piove. Ma ci sono anche altre persone in questo gruppo. Assumetevi le vostre responsabilità”. Soleil Sorge, che al contrario non avrebbe mai fumato nella zona vietata: “Mi sento anche scema io che mi vado a prendere il freddo”.