La punta di stasera del GF Vip 6 si annuncia ricche di colpi di scena. A quanto riportano le prime indiscrezioni sulla puntata saranno tante le sorprese e non solo per i concorrenti finiti in nomination. Le tre “vippone” al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di momenti pieni di emozione prima di scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Occhi puntanti anche su Alex Belli e Soleil Sorge dopo gli ultimi sviluppi.



Alex Belli che, poche ore fa, ha confessato a Miriana Trevisan di voler lasciare la casa perché stanco di un mondo che non sente il suo. Così mentre tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è scoppiata di nuovo la passione. Nonostante tutto, Sophie continua a ripete di non essere innamorata di Gianmaria che però non sembra scoraggiarsi di fronte a queste affermazioni. Ma protagonisti della serata del GF Vip 6 sarà anche un’altra concorrente: Carmen Russo.

GF Vip 6, nuovi verdetti e sorprese



Carmen Russo che nelle settimane scorse ha sottolineato la sua volontà di abbandonare il GF Vip 6 prima di Natale. La showgirl ha spiegato di voler lasciare la casa senza proseguire oltre per trascorrere il Natale e il Capodanno insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria: “Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due”.







A quanto si apprende infatti il GF Vip 6 non terminerà il 13 dicembre come da contratto, ma il 14 marzo 2022, superando quindi il record della scorsa edizione. A far cambiare idea a Carmen può riuscire solo Enzo Paolo Turchi. “Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori”. Aveva detto pochi giorni fa Turchi.



“Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo prgramma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali”. Oggi avrà la possibilità di dirglielo dal vivo. La sorpresa del GF Vip 6 per Carmen Russo sarà proprio l’incontro con Enzo.