“Si è visto tutto!”. GF Vip 6, Sophie Codegoni fa già parlare di sé. L’ingresso nella Casa è bollente

Sophie Codegoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso era atteso da una settimana, invocato dai fan stuzzicati da vedere un confronto tra lei e Soleil Sorge. Tre la due ex Uomini e Donne non corre infatti buon sangue e pochi giorni fa Soleil lo ha rimarcato lanciando qualche frecciatina alla rivale. In una chiacchierata con gli altri coinquilini Soleil Sorge ha rivelato che Sophie entrerà con un bel carico di dinamiche da sganciare per far parlare di sé.



“Io l’ho conosciuta, tra l’altro carinissima. Ma lei lo fa per dinamica pura, perché so benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo. Figurati, ci sta”, ha detto Soleil Sorge. “Prima infanga la D’Urso e autori, dopo avervi mangiato, poi vista l’aria che tirava, è passata nella fazione Corona Signorini, e ora?!? – si legge sul suo profilo – Grazie a tutti i finti teatrini concordati e che sto tirando fuori da mesi, lei inizia a mettere le mani avanti, soprattutto dopo l’acceso diverbio, avuto con me qualche giorno fa su Instagram”.



E ancora: “Soleil, non solo hai mangiato e organizzato con Sophie e Corona, ora butti addirittura m…a sulla loro faccia, per provare a pulirti e prendere le distanze da una truffa clamorosa televisiva, da me sventata già mesi fa”. Insomma, l’attesa è altissima. Intanto ieri Sophie Codegoni è stata protagonista di un ingresso che non dimenticherà mai.







E non nel senso di frasi o parole, perché è stato un ingresso con imprevisto: le è uscito un seno fuori dalla camicetta. Sophie Codegoni ha indossato uno scollo a V profondissimo che lasciava intravedere il décolleté, ma non ha indossato il reggiseno. Appena è arrivata in salotto e si è piegata per salutare Manuel Bortuzzo, ed ecco il patatrac.



Sophie Codegoni al GF Vip si è presentata bella battagliera, provocando Belli e lanciando frecciatine a Soleil Sorge. Sophie Codegoni è nata nel 2000 e tra pochi mesi compirà 21 anni. E’ alta 171 cm ed è nata a Riccione. Sophie è passata alla storia di Uomini e Donne per essere una delle troniste più giovani che si sono mai presentate negli studi Elios di Roma. Tra l’altro, alla sua presentazione, non è di certo spiccato la collaborazione con Chiara Ferragni, che l’ha scelta come modella per alcuni suoi showcase.