Per poco ma i giochi sono ancora aperti al GF Vip 6. E chissà che succederà nella nuova puntata, quella in programma giovedì 3 marzo 2022. Nella scorsa ben due le eliminazioni: Nathlay Caldonazzo è uscita perché in nomination, Alessandro Basciano invece perché votato durante un televoto flash.

Televoto che i vipponi non si aspettavano e che, inevitabilmente, ha generato colpi di scena ma creato anche dei malumori. Per esempio è stata inaspettata la scelta di Miriana Trevisan. Al GF Vip 6 doveva decidere chi portare al televoto flash insieme a lei, Sophie Codegoni e Antonio Medugno e tutti erano convinti che avrebbe votato la sua rivale, Soleil Sorge. E invece ha “nominato” Basciano.

GF Vip 6, Miriana smascherata da Sophie

Per Sonia Bruganelli quella di Miriana è stata una scelta strategica: troppa paura finire al televoto con Soleil, che ha un solido fanclub, per l’opinionista del GF Vip 6. Ma la showgirl si è subito giustificata: “No nessuna strategia, potevo agire di testa e invece ho giocato col cuore. Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo”.





“Perché come ho già detto più volte, vorrei che alla fine arrivassero tutti quelli che sono qui da settembre. Così escludendo chi è qui da mesi ho optato per Alessandro, anche se non ho nulla contro di lui”; ha continuato Miriana. Ma pochi giorni dopo è stata sbugiardata da Sophie Codegoni che parlando con Soleil ha ribaltato tutto quello che Miriana aveva detto nella puntata del GF Vip 6.

Va bene è un gioco si fanno strategie però Miriana non dire che voti di cuore perché hai fatto una mossa vomitevole #GFvip #solearmy March 1, 2022

“Mi ha confidato che l’ha fatto per me e lei. Perché lei mi ha detto ‘se possiamo giocare di strategia io lo faccio – ha spifferato l’ex UeD al GF Vip 6 – Se io avessi scelto Soleil era un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo tutte più al sicuro. Mi spiaceva separarti da Ale, ma almeno eravamo salve. Ho tutelato noi andando al televoto con chi è meno forte’. Poi le è dispiaciuto perché Ale le sta simpatico, però ha agito di strategia per tutelare me e lei e capisco il suo ragionamento. Secondo lei tu non saresti mai uscita e nemmeno Antonio, che aveva appena superato una votazione con lei e Nathaly. Per questo motivo ha puntato subito su Ale”.