“Io e Gianmaria?”. Sophie Codegoni, sorpresa nella casa del GF Vip: è arrivato l’ok. E ora cambia tutto

Ormai fanno fatica a nascondersi. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti in una prima fase sembravano inconciliabili, tuttavia negli ultimi giorni si sono lasciati andare alla passione, ai baci e alle effusioni sotto le lenzuola. Anche se l’ex tronista ammette non c’è alcuna attrazione mentale: “Sto veramente bene con lui, ma non mai scatta quello che vorrei per andare oltre”, spiega. “Ho un’attrazione fisica molto forte, ma non riusciamo a fare un discorso serio”.

Eppure i messaggi che lanciano vanno in senso inverso. Qualche giorno fa durante una delle feste in casa è scattato un bacio appassionato. Era un sabato sera e i vipponi stavano festeggiando: Gianmaria Antinolfi si è messo dietro la consolle per rallegrare la serata dei suoi compagni di gioco con della buona musica. A un certo punto si avvicina Sophie Codegoni cimentandosi in una serie di movenze super sensuali che non sono passate inosservate, fino ad arrivare al momento in cui è scattato il super bacio.

Nelle ultime ore i due sono tornati ad avvicinarsi nuovamente. Dopo un’altra serata all’insegna del divertimento l’ex tronista Sophie Codegoni si è sciolta nei confronti di Gianmaria Antinolfi, passando con lui del tempo in piscina tra provocazioni, risatine e baci schivati. Alla fine, infatti, fuori dalla piscina, l’ex tronista ha ceduto e i due si sono scambiati un bacio occhi dentro occhi, dopo il susseguirsi di provocazioni varie.





I due non sono stati mai così vicini. Sophie ha provato inizialmente a mantenere le distanze e a resistere ai baci di Gianmaria, ma la loro intesa sta crescendo giorno dopo giorno. Lo dimostra quanto accaduto in acqua, dove entrambi sono rimasti abbracciati approfittando della solitudine per trascorrere qualche momento di intimità.

Nel frattempo i concorrenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i loro parenti al telefono. E Sophie Codegoni è riuscita a mettersi in contatto con sua mamma. E a sorpresa ha detto che le piace Gianmaria Antinolfi. Lo stesso imprenditore napoletano è parso molto felice di scoprire dell’approvazione della mamma di Sophie Codegoni e ne ha parlato con Lulù Selassiè: “Hai sentito la mamma di Sophie cosa le ha detto di me”, ha chiesto e la ragazza ha risposto: “Hai visto? Alla fine le cose belle, positive, d’amore vincono”.