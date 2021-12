Ci sono vari argomenti che stanno tenendo banco in queste ore al ‘GF Vip 6’. Quelli più significativi riguardano i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Su questi ultimi due ha deciso di parlare e di fornire il suo giudizio Sophie Codegoni, che non ha fatto troppi giri di parole per spiegare la sua posizione su questa vicenda. E lo ha fatto dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. La sua frase potrebbe comunque innescare nuove proteste fuori e dentro la Casa.

A proposito di Sophie Codegoni, gli attentissimi utenti di Twitter si sono resi conto di una situazione incredibile, con il padre di Manuel Bortuzzo che avrebbe punito Sophie per aver baciato Gianmaria e non essersi legata al figlio. Infatti, avrebbe tolto il follow alla giovane e bellissima concorrente del ‘GF Vip’. E in tanti hanno ritenuto esagerata questa presa di posizione dell’uomo: “Pensavo che fosse uno scherzo, questo sta fuori, ha defollowato Sophie perché lei non si è fatta una storia con Manuel”.

Secondo quanto ha affermato Sophie Codegoni davanti alla sorella di Lulù, Jessica Selassié, Lulù e Manuel Bortuzzo non sono fatti per vivere una relazione insieme: “Credo che non siano fatti realmente l’uno per l’altra. Ti dico la verità, sono troppo diversi e credo che lui si sia spaventato dei momenti infantili di Lulù, che poi in realtà non lo sono. Sono infatti dei traumi e delle insicurezze, ma lui ha necessità di tranquillità e stabilità. Ha tanti problemi da risolvere, vuole sistemare tante cose”.





Ma non è finita qui la sua considerazione su Manuel e Lulù, infatti Sophie Codegoni ha aggiunto: “Lui si è allontanato non per cattiveria ma per protezione. Sono sicura che anche a lui dispiaccia e forse questo suo modo di essere così freddo e duro è per il bene di Lulù, per dirle queste sono le cose che devi cambiare. Lei spesso ha detto che vorrebbe cambiare, ma non riesce. Ma tutti noi possiamo cambiare e servono le bastonate. Penso che lo faccia davvero per il bene di tua sorella”.

Nelle ultime ore ad essere stata attaccata è stata Manila Nazzaro dall’ex gieffina Giulia Salemi: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip, ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto perché ti permette di avere visibilità e ti fa lavorare. E se ti muovi bene, ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”.