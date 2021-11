Non è un bel momento al GF Vip 6 per Sophie Codegoni. Nominata da tutte le donne della casa, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita in nomination insieme a Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Non solo, in queste ore Sophie Codegoni ha avuto una discussione a causa delle pulizie. La questione delle stoviglie non lavate ha fatto infuriare Katia Ricciarelli che, nonostante il precedente rimprovero, ha dovuto ricordare a Sophie i suoi doveri nella casa.

“L’ho sempre fatto, stiamo finendo un discorso” ha spiegato ancora una volta la modella, giustificando il motivo della sua assenza. Stufa di sentire ancora altri rimproveri, a suo parere infondati, Sophie va in cucina a lavare i bicchieri spiegando di aver sempre rispettato i turni e aggiungendo: “Non vivo questa esperienza pensando tutto il giorno di dover lavare i piatti”.

Anche Manila e Jessica la attaccano, ma lei risponde lanciando una frecciatina, facendo notare che, nella casa, c’è gente che non ha mai lavato i piatti e che ha saltato più volte i propri turni senza essere accusato. Dopo le varie discussioni avvenute Sophie Codegoni decide di mettersi a letto, saltando anche la cena. Preoccupati per la sua assenza, gli inquilini la invitano cenare insieme e anche Gianmaria Antinolfi, che con lei ha avuto più di uno scontro, nonostante le varie incomprensioni decide di prepararle una spremuta d’arancia da portarle a letto.





“Piccolina, mia nonna diceva che, qualsiasi male tu abbia, questa fa sempre bene”; con queste parole e con una dolce carezza, l’imprenditore le lascia sul comodino il bicchiere. Sophie ringrazia Gianmaria e notando il gesto, Soleil e Alex commentano divertiti questo riavvicinamento tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

“Quando l’ho detto in confessionale ero lì che dicevo: ‘L’oracolo Soleil prevede che lui continuerà dritto per la sua strada e lei rivaluterà tutti i suoi pensieri e torneranno in pace e amore con tutti gli intrighi amorosi… d’altronde basterà questo per salvarsi dalle nomination?’. Non gli resta che… stavolta toccherà alla povera Miriana”. Oltre a Soleil e Alex, anche molti utenti del web hanno visto questo riavvicinamento come una mossa per salvarsi dalla possibile eliminazione di venerdì 19 novembre.