Non c’è un attimo di pausa al ‘GF Vip 6’. Polemiche e momenti di tensione non finiscono di cessare e se nelle scorse ore i protagonisti sono stati ancora una volta Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, stavolta ad essere finiti al centro dell’attenzione sono Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tra i due era nato un rapporto splendido, che ha fatto ipotizzare la nascita di una vera e propria coppia. Soprattutto nelle ore serali spesso e volentieri ci sono stati baci e carezze che hanno fatto impazzire tutti.

Nella puntata di lunedì 25 ottobre, rispondendo ad Alfonso Signorini che gli chiedeva chi volesse “buttare dalla torre”, Gianmaria Antinolfi ha fatto senza esitazione il nome di Soleil Sorge, sua ex fidanzata, con cui nelle scorse settimane aveva avuto accese discussioni seguite a rappacificazioni e ancora scontri. E ha poi aggiunto, guardando Sophie Codegoni: “Io mi perdo nei suoi occhi, sarei lì a guardarli per ore, ore e ore”. Ma ora sembra stia già cambiando qualcosa e il pubblico non se l’aspettava.

Secondo quanto ha raccontato Sophie Codegoni a Gianmaria, lei non è abbastanza soddisfatta dei suoi atteggiamenti, infatti lui è decisamente assente durante la giornata: “Tra noi è tutto troppo fermo e ripetitivo, senza un senso. Normale che una persona non….Non andrò mai più di così proprio a livello emotivo. Non è un rapporto che cresce, è un rapporto che si basa su due abbracci dalle 20 alle 4 del mattino e a me questo non basta”. E immediata è arrivata la replica dell’ex di Soleil e Belen.





Gianmaria ha dunque dichiarato: “La sera parliamo però di un sacco di cose. Sono il primo che parla la sera quando siamo tutti insieme, no? Sinceramente io mi baso sulla realtà, dovrebbe funzionare come dici tu. Ma se stiamo fuori non stiamo 24 ore su 24 insieme”. E Sophie Codegoni ha insistito: “Un rapporto non si alimenta così, sono stata chiara. Se non vedo una complicità amichevole, di divertimento e condivisione resterà solo un’attrazione. Non sono appiccicosa, avere solo te che mi guardi con occhi da cerbiatto”.

Sophie Codegoni è stata infine categorica: “Non c’è dialogo tra di noi. Per me l’attrazione mentale non cresce”. E Antinolfi: “Non c’è dialogo perché quando parlo non mi guardi in faccia. Cerco di mantenere anche le distanze”. E l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha chiuso così l’argomento: “Non mi basta una carezza alle 10 di sera, mi fa piacere ma non servirà a costruire niente tra di noi”.