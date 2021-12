“Non è l’uomo per me”. Gianmaria o Alessandro? Tra le mura del GF Vip, Sophie Codegoni ha deciso

Gianmaria Antinolfi molla Sophie Codegoni. Al GF Vip si sfalda una delle coppie che si stava creando nella casa. Dopo settimane in cui si sono alternati momenti di grande vicinanza ad altri di grande freddo, l’imprenditore napoletano ha rotto gli indugi e ha messo la parola fine. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro”, spiega Gianmaria, convinto che Sophie non ricambi i suoi sentimenti.

Sophie Codegoni smentisce, ma solo in parte: “Non è vero che non è scattato, quando io sto con te sto bene, quando vedo che non ci sei ti cerco, è proprio una cosa che quando mi chiedono sei fidanzata, e dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente pronta”.

“Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere – ha ribadito Gianmaria Antinolfi -. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei”. Gianmaria Antinolfi ha anche ricevuto il supporto di Soleil Sorge: “È stato un pochino umiliante. Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po’ triste”.





Nel frattempo con gli ingressi di nuovi vipponi gli equilibri nella Casa sono cambiati. Tanto che Sophie Codegoni si è avvicinata molto ad Alessandro Basciano. Soleil. Durante una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis, l’ex Temptation Island Vip e Uomini e donne, ha rivelato di essere interessato a Sophie Codegoni: “Secondo me io le piaccio a lei – ha rivelato Basciano – Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere?”.

Sophie Codegoni pare già aver dimenticato Gianmaria Antinolfi e confidandosi con le altre coinquiline ha detto: “Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire “Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente” (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me”.