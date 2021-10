Continua a tenere banco nella casa la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Ne ha anche parlato Alfonso Signorini durante la diretta del GF Vip di venerdì 15 ottobre. L’imprenditore napoletano ha candidamente ammesso di aver chiuso con la fidanzata Greta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”.

“Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – gli ha risposto Aldo Montano a cui si è confidato Gianmaria Antinolfi -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori”.

Gianmaria Antinolfi ha anche parlato a lungo con Sophie Codegoni nella Casa e ha cercato di spiegare la sua situazione. “L’unica persona che ho guardato nei primi venti giorni sei tata tu, perché comunque avevo visto qualcosa in te… ad un certo punto mi sono ritrovato ad avere un feeling con te”, dice l’imprenditore napoletano che pare voglia spiegare che l’interesse nei suoi confronti non sia nato da un momento all’altro, ma ci ha riflettuto molto, giorno dopo giorno.





Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione: “Ma vuoi lasciare la tua fidanzata Greta? Ho capito bene?”. E a quel punto Gianmaria Antinolfi si è dichiarato a Sophie Codegoni al spiegando di provare delle forti emozioni nei suoi confronti: “Io sono molto emozionato in questo momento Alfonso…E lei è bellissima fuori e dentro…Ha una gentilezza d’animo incredibile…”. Poi ha aggiunto di aver cercato in tutti i modi di soffocare questo suo sentimento, ma alla fine si è accorto che non sarebbe servito a niente. Quindi Alfonso Signorini ha ripreso la parola e ha detto di essere rimasto spiazzato dalle frasi dell’imprenditore napoletano.

Anche Sophie Codegoni è rimasta senza parole e ha aggiunto di essere molto confusa: “Finalmente è venuto fuori…Io però sono ancora molto confusa… È partita come una cosa fisica perché Gianmaria non prendeva mai una posizione…” Sophie Codegoni del GF Vip ha poi detto di essere ben felice che finalmente Gianmaria Antinolfi abbia cambiato atteggiamento: “Mi ha promesso che mi dimostrerà di avere carattere, e quindi adesso me lo deve dimostrare…”.