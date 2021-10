Proseguono i problemi al ‘GF Vip 6’ e stavolta non riguardano Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che comunque continuano con i loro alti e bassi. A far discutere sono nuovamente Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Le ultime rivelazioni della gieffina hanno davvero sorpreso il pubblico, infatti sono usciti fuori aspetti inediti raccontati solo ora dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Lo ha fatto dopo l’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini, andata in onda il 29 ottobre.

Nelle scorse ore lei aveva già fatto sapere al coinquilino: “Tra noi è tutto troppo fermo e ripetitivo, senza un senso. Normale che una persona non….Non andrò mai più di così proprio a livello emotivo. Non è un rapporto che cresce, è un rapporto che si basa su due abbracci dalle 20 alle 4 del mattino e a me questo non basta. Un rapporto non si alimenta così, sono stata chiara. Se non vedo una complicità amichevole, di divertimento e condivisione resterà solo un’attrazione. Non sono appiccicosa”.

Durante la scorsa notte Sophie Codegoni ha deciso di sfogarsi con gli altri inquilini del ‘GF Vip 6’ e ha svelato dettagli inaspettati su Gianmaria: “Quando mi parla inizia a dire io alla mia ex ho regalato borse da 30mila euro, hotel cinque stelle di lusso, Parigi. Sai quanto me ne frega? Io non ho mai ricevuto un cioccolatino dal mio fidanzato e ci stavo benissimo perché c’erano stima e complicità”. E poi ha avuto anche un faccia a faccia proprio con Antinolfi e gli ha esposto tutti i suoi dubbi e perplessità.





Nonostante Gianmaria Antinolfi abbia confessato il suo grande interesse nei confronti di Sophie Codegoni, la ragazza non riesce più a notare sincerità in lui e gliel’ha detto chiaramente: “Io non voglio neanche stare dietro ai tuoi malumori. Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire. Non siamo compatibili. Tu mi parli di hotel di lusso, di ristoranti stellati. Io non cerco questo”. E ha chiuso quindi ad un’eventuale relazione.

Per quanto riguarda invece Manuel e Lulù, quest’ultima ha cercato in tutti i modi di inserirsi nel letto insieme a Manuel Bortuzzo, ma invano. Infatti, è stata cacciata bruscamente da lui: “No, vai via, vai via”. La principessa etiope è andata subito sulla difensiva: “Ma stavo solo aggiustando il piumone”. Il gieffino ha proseguito nel suo comportamento ostile e lei è esplosa di rabbia: “Sei un pezzo di me…a”.