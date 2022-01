Sophie Codegoni protagonista al GF Vip. L’ex Uomini e Donne si è lasciata andare ad una confessione bollente a Miriana Trevisan durante la serata di ieri. Una serata, quella di lunedì 24 gennaio, che sarà ricordata come quella dell’uscita di Manuel Bortuzzo. “Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”.



Poco prima di lasciare la Casa, Signorini ha mostrato un video con i momenti più belli di Manuel a GF Vip 6. Poi ha dato la parola a Manuel Bortuzzo che ha salutato i compagni: “Ho appreso almeno una cosa da ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi accompagnato e per avermi regalato un sorriso”. Poi ha detto addio a Lulù per ultima, e le ha detto: “Amore mio, tu sai tutto. Ci siamo parlati con gli occhi per mesi. Lo sai che ti amo, fidati di questo”. Tutti commossi, a cominciare da Sophie Codegoni.



Sophie Codegoni che ha rivelato a Miriana Trevisan come Alessandro Basciano abbia ammesso di essere innamorato di lei.”Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo”. E ancora: “È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più…non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone”.







“A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto ‘non respiro’ lui invece ‘mi sono innamorato follemente di te’. Nello stesso secondo”.Rivelazione che ha spiazzato Miriana che ha esclamato: “Mamma mia”. “Due reazioni opposte, lui mi ha detto scusami ma, io faccio così per…paura” ha concluso Sophie Codegoni.



Sophie Codegoni che spesso è stata oggetto di pesanti critiche. “Sta falsa non sa più che fare per sfondare zero dignità già ad uomini e donne avevamo visto chi era ha detto bene Maria che si é pentita ad averla scelta falsissima arrivista,fa paura che una ragazza pur di sfondare in quel mondo sarebbe pronta a tutto.Gli hanno insegnato a non avere valori che vomito a casa e alla svelta”.