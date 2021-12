Venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la puntata è stato anche il momento dell’ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip 6. Dopo la squalifica di Alex Belli e Aldo Montano, uscito dalla casa per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla famiglia, sono stati tre i nuovi vipponi a varcare la soglia di Cinecittà.

GF Vip 6, Sophie Codegoni trova Alessandro Basciano nudo

“Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – aveva annunciato Alfonso Signorini durante il daily – “Tre nuovi concorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano”.





Ma torniamo allaserata “hot” nella casa del GF Vip 6. Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e ha già scombinato i già precari equilibri della casa. In queste ore l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato a Soleil e Sophie e proprio la Codegoni ha fatto una rivelazione sul nuovo vippone.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato all’amico Giacomo Urtis di aver trovato Alessandro Basciano nudo in confessionale. “Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo. – ha detto Sophie Codegoni – Come ti sembra questo dj? Non professionale? Lui faceva le battute e io ho detto ‘Vabbè, torno dal mio dj che non sei tu’, e me ne sono andata”.