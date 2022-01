Dopo la pausa per le vacanze natalizie Sonia Bruganelli è tornata al GF Vip 6 nel ruolo di opinionista. Per due puntate è stata sostituita da Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis che è il suo attuale marito. È tornata e si è subito fatta sentire attaccando Nathaly Caldonazzo, la bionda showgirl 52enne da poco entrata nella Casa di Cinecittà, che è stata una delle protagoniste della puntata di lunedì 10 gennaio per la questione del matrimonio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al quale ha detto di essere stata invitata durante la precedente diretta.

L’altra coinquilina non era convinta delle frasi di Nathaly Caldonazzo e allora Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza invitando Enzo Paolo Turchi. Secondo l’ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarla alla cerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un episodio che non risultava a Carmen Russo tanto da far nascere tra le due un aspro confronto che si è trascinato per giorni. Il coreografo ha portato le prove e ha smontato il caso: “Io non ti ho mai telefonato, neanche prima che entrassi nella Casa – ha spiegato mostrando il telefonino – Ti ho mandato solo una foto chiedendo di sostenere Carmen. Mi hai mandato un messaggio in cui mi dicevi che saresti entrata anche tu”.

E sulle nozze d’argento del 2015 spiega: “Abbiamo mandato a tutti l’invito del nostro matrimonio, anche a te. Mi avrebbe fatto piacere che fossi venuta”. Quindi Nathaly Caldonazzo ha precisato il proprio punto di vista: “Forse del matrimonio mi è arrivato un invito. Ci sono stati dei vocali, non mi sognata la tua voce”, ha concluso prima di abbracciare Carmen Russo in segno di armistizio. Alfonso Signorini chiede a Sonia Bruganelli di parlare di Nathaly Caldonazzo e l’opinionista affonda il colpo.





“Credo che una persona come Nathaly, che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare così come è entrata avrebbe avuto delle ripercussioni importanti”, dice criticando i comportamenti della showgirl. “Sembrava che non vedessi l’ora di portare un pochino di zizzania e di creare polemiche”, aggiunge ancora l’opinionista. “Quando entri in una casa con delle persone che stanno lì da quattro mesi non puoi pensare di entrare e di stupirti perché hanno i loro metodi e i loro meccanismi”, è il concetto che esprime Sonia Bruganelli che già prima della puntata si era scagliata contro Nathaly Caldonazzo: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Tocca quindi a Nathaly Caldonazzo rispondere: “Stai dicendo cose che non esistono”. “Esistono perché le abbiamo viste, le hai provocate e vissute…”, ribadisce Sonia Bruganelli che ottiene l’appoggio di Valeria Marini: “Sono d’accordissimo, sei entrata a gamba tesa su tutto”. “Ma quale gamba tesa!”, dice ancora la bionda 52enne che viene giustificata da Miriana Trevisan: “È un po’ ruvida di carattere”. Adriana Volpe prova ad ammorbidire la questione, ma Sonia Bruganelli attacca: “Ma cosa fa Nathaly Caldonazzo là dentro? Una che non ha rispetto”. “Mi cascano le braccia, meno male che ho alcuni amici che mi difendono”, ribatte ancora la showgirl, che poco dopo però esulta, votata come preferita dal pubblico.