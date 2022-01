Grande Fratello Vip 6, attrito vivo tra l’opinionista e la gieffina. Il reality show di Alfonso Signorini continua a tenere incollati al piccolo schermo numerosissimi telespettatori che, puntata dopo puntata, non perdono occasione di essere incuriositi dalle dinamiche che coinvolgono gli inquilini della casa. Ma anche in studio gli animi spesso si accendono. È accaduto questo dopo le parole di Sonia Bruganelli rivolte a Nathaly Caldonazzo.

Che non scorra buon sangue tra le due, ormai è una dato schiacciante sotto gli occhi di tutti. Schieramenti inevitabili dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia, anche per episodi che non riguardano totalmente dinamiche interne alla casa. Ma procediamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

Nathaly Caldonazzo sarebbe stata tirata in ballo più volte dalla moglie di Paolo Bonolis, critiche a cui la gieffina stessa avrebbe risposto con parole al veleno: “Noi falliti… Noi che non abbiamo storia… Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro”.





“Spadate”, le avrebbe definite Barù presente allo sfogo della Caldonazzo che avrebbe lasciato intendere di aver risposto a tono per dovuti motivi. A condividere la clip quindi le parole espresse dalla Caldonazzo, la stessa Sonia Bruganelli accusata da alcuni fan della gieffina di aver trovato una collocazione in tv solo grazie al suo matrimonio con Paolo Bonolis.

Un vero e proprio polverone, dunque, che ha visto molti prendere le difese di Sonia. “Ora l’aereo privato me lo pago io, con il mio lavoro”. E aggiunge: “Ancora lì stai?” e ancora “Anche per commentare la signora aggiungo disponibilità economica per prendere aereo privato”, risponde la Bruganelli per poi ringraziare chi è dalla sua parte: “Vi ringrazio a tutti, ma davvero stiamo parlando di niente”.