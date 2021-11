Soleil Sorge è una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip. L’influencer italo americana è una delle grandi protagoniste e merito anche di Alfonso Signorini, che durante le dirette le lascia ampio spazio, è anche una delle vippone più amate dal pubblico.

Grazie al GF Vip 6 ha rivisto il suo ex fidanzato, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto più di uno scontro. Stessa sorte per Sophie Codegoni, anche lei finita nel mirino della Sorge perché reputata falsa e arrivista, in cerca solo di fama. Insomma, Soleil non le manda a dire e forse anche per questo motivo è sempre la preferita del pubblico.

GF Vip 6, gaffe di Sonia Bruganelli su Manila Nazzaro

Durante la puntata di lunedì 22 novembre Soleil Sorge è stata ancora la preferita dal pubblico ma questa volta Alfonso Signorini ha spiegato alla concorrenti di poter cedere la sua immunità per la nomination a un’altro vippone del GF Vip 6. A quel punto l’influencer italo americana ha deciso di regalarla a Manila Nazzaro.





L’ex Miss Italia ha ringraziato l’amica: “Io sono contenta di non essermi mai fermata all’apparenza con lei, di non essermi mai fermata alle sue risposte”, ha detto la vip rivolgendosi a Soleil Sorge, ma in quel momento Sonia Bruganelli ha mostrato insofferenza per le sue parole e anche se il suo microfono era spento, dall’inquadratura si è capita la frase pronunciata. “Ma che pa***”, si legge dal labiale della moglie di Paolo Bonolis, che però si rende conto di essere inquadrata e si nasconde il volto.

La scena non passa inosservata ad Alfonso Signorini: “Scusa Manila ma devo fermarti perché qui in studio c’è chi freme per dire la sua. Sonia ha appena detto ‘che pa***'”». Manila Nazzaro si dice dispiaciuta per la frase poi la prende con filosofia: “È dal ’99 che non facevo un discorso capisci ci tenevo”, ha detto riferendosi al discorso fatto a Miss Italia nel 1999.