Ancora Soleil Sorge show. Nelle ultime ore l’ex Uomini e Donne è tornata ad incendiare la casa a poche ore dalla puntata del GF Vip che, tra le altre cose, deciderà chi tra lei, Delia Duran e Giucas Casella andrà in finale. Dai sondaggi Delia Duran sembrerebbe essere in testa, ma tutto può cambiare fino a quando Alfonso Signorini non comunicherà l’esito del televoto. Insomma il pubblico dovrà prendere una importante decisione per le sorti dei vipponi.



Soprattutto per coloro che sono al televoto: i concorrenti, dopo averli nominati, credono che lunedì 31 gennaio uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip ma, in realtà, questa non è la verità dei fatti. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che questo lunedì sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show.



Show al quale Soleil Sorge vuole arrivare in fondo. Dopo alcuni giorni di crisi Soleil Sorge ha ammesso con Barù che sta meglio e che adesso nulla le impedirà di concorrere al massimo del suo potenziale, ammettendo senza freni: “Voglio arrivare in finale e voglio vedere la Casa durante gli ultimi giorni con sole 7-8 persone”. Un bel cambio di posizione dopo le settimane scorse.







Soleil Sorge era stata colpita da un brutto attacco di panico. E questo episodio era stato solamente l’ultimo in ordine di tempo, ma sembrava decisivo per farle prendere una decisione definitiva. L’ex di ‘Uomini e Donne’ era convinta di mollare e l’ufficialità sembrava potesse giungere anche a breve. Parlando con l’attore Silvestri, aveva infatti ribadito l’intenzione di parlare con una persona in particolare.



“Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”. Quindi, sembrava un passo dal dire addio al programma di Canale 5. Ma una delle pagine che tifano per lei, ‘Soleilandia’ aveva subito espresso massima vicinanza alla ragazza: “Sole, qualunque sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti”. E Soleil Sorge deve averli ascoltati.