Tempo di confessioni e confronti nella casa del GF Vip. Le ultime ore sono stata abbastanza convulse. Ad agitare gli animi è stato Alex Belli che se l’è presa con Antonio Medugno. “Caro TIKTOKIO – ha scritto Alex su Twitter – sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”. Un avvertimento forte e chiaro pronto ad arrivare dentro il GF Vip.



Così mentre al GF Vip proprio Antonio Medugno è considerato da Giucas Casella l’eliminato più probabile. “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”. Davide Silvestri gli ha spiegato che Antonio è piaciuto al pubblico, che di sicuro non esiterà a salvarlo ancora: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash”.



Giucas non è apparso d’accordo con lui: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”. Intanto al GF Vip Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono sempre più vicine. Nel pomeriggio di oggi si sono lasciate andare a una lunga confessione reciproca.







“Se ripenso al mio ingresso, ad Halloween e ad altri momenti è una vita fa, ma sono comunque sei mesi. Non mi sembra di essere chiusa dentro una casa da sei mesi. Usciamo da qua che è primavera” ha confessato Sophie facendo un bilancio del suo lungo e intenso percorso al Grande Fratello Vip. E Soleil ha risposto: “È volata. Ci siamo aperte emotivamente tantissimo. […]”.



“Qui sono riuscita ad ammettere le mie debolezze. Sono certa che alcune persone hanno tenuto nascosti alcuni lati del loro carattere. Io mi sono totalmente lasciata andare”. “Abbiamo fatto vedere davvero tutto” ha aggiunto la Codegoni. E ancora: “Non c’è cosa di cui sono più felice che essermi lasciata andare, nel mio meglio e nel mio peggio” ha concluso Soleil, d’accordo con Sophie e fiera del suo percorso al Gf Vip “Sento di aver vissuto a pieno ogni emozione qui dentro. Anche quando sarei potuta stare al posto mio. A oggi ti dico che sono felice di questo”.