Prime scintille al Grande Fratello Vip, quando il modello Andrea Casalino ha criticato Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne che all’epoca aveva fatto già chiacchierare per i ritocchini al volto. “Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince”, aveva dichiarato il concorrente del Gf Vip 6 a Tv Blog.

Sophie Codegoni non si era scomposta a su Instagram aveva risposto “Misà che quando entri cambi idea”. L’ex tronista di UeD è tornata sulla bocca del GF Vip 6 grazie ad alcune indiscrezioni fatte da Soleil Sorge. L’ex naufraga dell’isola dei Famosi è nella casa da pochi giorni e in più occasioni ha dimostrato di non avere certo paura di dire apertamente ciò che pensa.

Al GF Vip 6 la bomba di Soleil Sorge su Sophie Codegoni

Se quando è entrata ci sono state frecciatina con Raffaella Fico, diventata famosa proprio per aver partecipato al Grande Fratello e per la sua relazione burrascosa con Mario Balotelli, in queste ore Soleil ha lanciato qualche indiscrezione su Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne entrerà nella casa del GF Vip 6 ivenerdì 17 settembre e in una chiacchierata con gli altri coinquilini Soleil Sorge ha rivelato che Sophie entrerà con un bel carico di dinamiche da sganciare per far parlare di sé.





“Io l’ho conosciuta, tra l’altro carinissima. Ma lei lo fa per dinamica pura, perché so benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo. Figurati, ci sta”, ha detto Soleil Sorge. Secondo il web il nome di chi l’avrebbe indirizzata sarebbe quello di Fabrizio Corona e dello stesso avviso è Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social.

“Prima infanga la D’Urso e autori, dopo avervi mangiato, poi vista l’aria che tirava, è passata nella fazione Corona Signorini, e ora?!? – si legge sul suo profilo – Grazie a tutti i finti teatrini concordati e che sto tirando fuori da mesi, lei inizia a mettere le mani avanti, soprattutto dopo l’acceso diverbio, avuto con me qualche giorno fa su Instagram. Soleil, non solo hai mangiato e organizzato con Sophie e Corona, ora butti addirittura m…a sulla loro faccia, per provare a pulirti e prendere le distanze da una truffa clamorosa televisiva, da me sventata già mesi fa”.