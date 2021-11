Nuovo episodio destinato a creare innumerevoli polemiche a ridosso della puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ di lunedì 8 novembre. Protagonista della vicenda ancora una volta Soleil Sorge, che potrebbe finire definitivamente nell’occhio del ciclone ed essere messa nel mirino di tutte le altre compagne di avventura. Quello che ha fatto nelle ultime ore ha lasciato tutti stupiti e gli utenti hanno immediatamente pubblicato il video sui social network per denunciare pubblicamente il suo atteggiamento.

A proposito dell’ex ‘Uomini e Donne’, Alex Belli ha voluto chiarire la sua posizione sulla gieffina: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro”.

Dunque, Soleil Sorge avrebbe dovuto portare a termine un compito ben preciso nella Casa più spiata d’Italia ma si è clamorosamente rifiutata di farlo. Ma non si è fermata qui, infatti è andata oltre e, dialogando con Alex Belli, ha iniziato a prendere in giro le altre concorrenti del ‘GF Vip 6’. Una vera e propria caricatura, che farà sicuramente indispettire le coinquiline. Non è da escludere che Alfonso Signorini possa trasmettere in onda il filmato in questione per chiarire questo fatto increscioso.





Come si è potuto osservare dalle immagini diffuse online, Soleil Sorge ha deciso di non lavare i piatti sporchi presenti in cucina e ha iniziato a deridere le altre donne, intente con le pulizie. In particolare, a mettersi al lavoro erano state Jessica Selassié, Carmen Russo e Manila Nazzaro e lei ha detto: “Hai voluto cucinare? E adesso pulisci. Ti piace preparare la torta e pulisci”. Ha iniziato a ridere, prendendosi gioco delle altre donne, ridendo con l’attore Belli. Era stata Carmen Russo a invitarla a lavare i piatti.

vedo solo adesso questo video e provo orrore, gli altri fin troppo buoni perché io col cavolo che mi facevo umiliare in questo modo da quei due gradassi, maleducati e incivili pic.twitter.com/Hvg7MiJNMo November 7, 2021

Dopo aver visto il filmato, alcuni utenti hanno attaccato duramente Soleil Sorge: “Vedo solo adesso questo video e provo orrore, gli altri troppo buoni. Non bisogna farsi umiliare da due gradassi maleducati e incivili”, “Io ci sarei finita a mani in faccia”, “Io mi trattengo, ma per fortuna certa gente lì ha il self control”, “Meglio tacere”, “Non è ironia, vergogna Soleil”.